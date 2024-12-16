Кого затронули новые санкции Евросоюза

Кроме того, ограничения затронули 52 танкера из других стран. Им ограничат «доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками». В ЕС поясняют, что эта мера касается танкеров, которые не входят в Евросоюз. Компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ обвиняются в якобы обходе торговых ограничений, на них ЕС будет распространять более жесткие экспортные ограничения.