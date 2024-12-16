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Кого затронули новые санкции Евросоюза

Ограничения, среди прочих, введены против Тины Канделаки и «секретного подразделения ГРУ»
Георгий Недогибченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Европейский союз впервые ввел санкции против 16 лиц и трех организаций в рамках ограничительных мер за «дестабилизирующие действия России за рубежом», следует из официальных данных ЕС. Также в обновленные санкционные списки попали заместитель гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки, певица Лариса Долина и российская строительная компания ПИК.

В список за «дестабилизирующие действия России за рубежом» попало «подразделение ГРУ 29155». Якобы его «шпионы» организовали серию взрывов складов боеприпасов и отравлений в Европе. Также санкции ввели против предполагаемого главы этой воинской части – генерала Андрея Аверьянова. В санкционный список внесли еще нескольких якобы сотрудников ГРУ – полковника Дениса Смолянинова и его подчиненных Владимира Липченко и Юрия Сизова. В перечень ограничений власти ЕС добавили и бывшего помощника депутата бундестага Ойгена Шмидта – Владимира Сергиенко.

Под санкциями оказалось информационное агентство «Африканская инициатива», а также его главный редактор, которого в ЕС назвали «сотрудником ФСБ», Артем Куреев. По версии сообщества, «Африканская инициатива» напрямую связана с ЧВК «Вагнер». Кроме того, в санкционном списке оказалась зарегистрированная в Того «Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций» (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI) и ее основатель Харуна Дуамба, которых сочли причастными к «пророссийскому влиянию» в Африке.

Также ЕС внес в санкционные списки члена организации «Офицеры России» Олега Еременко, главу департамента управделами президента России Софию Захарову, руководителя и основателя ГК «Структура» Николая Тупикина, предпринимателя Вису Мизаева и его супругу Ольгу Белявцеву, «сотрудницу российского правительства» Алесю Милорадович, молдавского бизнесмена Анатолия Призенко.

Одновременно сегодня ЕС ввел еще один пакет антироссийских санкций, связанных с Украиной, в частности, в список попали авиакомпания Utair, девелопер ПИК и певица Лариса Долина. В ПИК сообщили, что санкции не окажут влияния на работу группы. Как заметили в ПИК в разговоре с ТАСС, компания уже давно сосредоточила весь бизнес в России, а единственное влияние санкций – временное снижение стоимости ценных бумаг компании.

Акции ПИК на 17:33 мск теряют в цене более 4,5%, следует из данных Мосбиржи. 16 декабря ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России. Санкции коснулись 54 физических и 30 юридических лиц. В список физических лиц под санкции попали и два чиновника из Северной Кореи. К юридическим лицам впервые отнесли китайские компании, «поставляющие компоненты для беспилотных летательных аппаратов и микроэлектронные компоненты».

Кроме того, ограничения затронули 52 танкера из других стран. Им ограничат «доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками». В ЕС поясняют, что эта мера касается танкеров, которые не входят в Евросоюз. Компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ обвиняются в якобы обходе торговых ограничений, на них ЕС будет распространять более жесткие экспортные ограничения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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