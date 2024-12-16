Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России

Кроме того, ограничения коснулись 52 танкеров из других стран. Им ограничат «доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками». В ЕС поясняют, что эта мера касается танкеров, которые не входят в Евросоюз.