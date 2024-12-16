Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против РоссииОни коснулись также двух чиновников КНДР и китайских компаний
Евросоюз (ЕС) принял 15-й пакет санкций против России, направленный на флот и компании из РФ, Китая и КНДР. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
Пакет призван «ослабить военно-промышленный комплекс России», говорится в сообщении.
Санкции коснутся 54 физических и 30 юридических лиц. В список физических лиц под санкции попали и два чиновника из Северной Кореи. К юридическим лицам впервые отнесли китайские компании, «поставляющие компоненты для беспилотных летательных аппаратов и микроэлектронные компоненты».
Кроме того, ограничения коснулись 52 танкеров из других стран. Им ограничат «доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками». В ЕС поясняют, что эта мера касается танкеров, которые не входят в Евросоюз.
Компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ обвиняются в якобы обходе торговых ограничений, на них ЕС будет распространять более жесткие экспортные ограничения.
Отдельным пунктом выносится запрет на признание и исполнение в Евросоюзе решений российских судов по искам, связанным с компаниями ЕС в РФ. Так, запрещается исполнение решений на основании ст. 248 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Вскоре положения будут опубликованы в официальном журнале Евросоюза, после чего вступят в силу.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС 16 декабря утвердят новые санкции против России, которые включат флот и представителей КНДР.
В июне был принят 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. Пакет включал ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, вводил ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты, запрещал инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ.