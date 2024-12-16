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Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России

Они коснулись также двух чиновников КНДР и китайских компаний
Татьяна Князькова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Евросоюз (ЕС) принял 15-й пакет санкций против России, направленный на флот и компании из РФ, Китая и КНДР. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Пакет призван «ослабить военно-промышленный комплекс России», говорится в сообщении.

Санкции коснутся 54 физических и 30 юридических лиц. В список физических лиц под санкции попали и два чиновника из Северной Кореи. К юридическим лицам впервые отнесли китайские компании, «поставляющие компоненты для беспилотных летательных аппаратов и микроэлектронные компоненты».

Кроме того, ограничения коснулись 52 танкеров из других стран. Им ограничат «доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками». В ЕС поясняют, что эта мера касается танкеров, которые не входят в Евросоюз.

Компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ обвиняются в якобы обходе торговых ограничений, на них ЕС будет распространять более жесткие экспортные ограничения.

Отдельным пунктом выносится запрет на признание и исполнение в Евросоюзе решений российских судов по искам, связанным с компаниями ЕС в РФ. Так, запрещается исполнение решений на основании ст. 248 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Вскоре положения будут опубликованы в официальном журнале Евросоюза, после чего вступят в силу.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС 16 декабря утвердят новые санкции против России, которые включат флот и представителей КНДР.

В июне был принят 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. Пакет включал ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, вводил ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты, запрещал инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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