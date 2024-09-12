Чем грозит российским бизнесменам отклонение их исков по санкциям в Суде ЕС

Кого ЕС исключил из санкционных списков

В июне 2024 г. Европейский суд общей юрисдикции (Суд ЕС) исключил бывшего руководителя «Еврохима» (покинул пост в марте 2022 г.) Владимира Рашевского. В марте 2024 г. ЕС исключил из своих санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца, который смог доказать в суде в декабре 2023 г., что не связан с компанией с 2012 г.

Тогда же в связи со смертью из санкционных списков ЕС тогда были исключены девять россиян. В ноябре 2023 г. Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка лександра Пумпянского – сына российского бизнесмена и экс-контролирующего акционера Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского.

В начале сентября 2023 г. Суд ЕС постановил снять санкции с бывшего генерального директора Ozon Александра Шульгина. Он покинул свой пост в апреле 2022 г. и доказал, что больше не работает в важном секторе, наполняющем бюджет России, а рестрикции против него были после этого неправомерны.

В середине сентября того же года Евросоюз опубликовал имена четверых россиян, а отношении которых не были продлены санкции ЕС. Помимо Шульгина санкции были сняты с владельца группы ЕСН Григория Березкина, совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова, а также с убитого российского полковника Георгия Шуваева.