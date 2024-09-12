Чем грозит российским бизнесменам отклонение их исков по санкциям в Суде ЕС

Чем грозит российским бизнесменам отклонение их исков по санкциям в Суде ЕСПодсанкционным лицам придется раскрывать активы в Европе
В Люксембурге 11 сентября опубликовано решение Суда ЕС, отклонившего две жалобы российских подсанкционных лиц – владельца инвестгруппы Volga Group Геннадия Тимченко (с супругой Еленой) и основателей консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана. Санкции подразумевают заморозку их активов. Истцы же (часть из которых уже успела оспорить несколько решений о санкциях) хотели отменить возложенную на них в 2022 г. Советом ЕС обязанность задекларировать свои европейские активы. За нераскрытие этой информации им грозит уголовное преследование. Решения по двум делам против Совета ЕС опубликованы на сайте суда.
В решениях истцами указываются супруги Тимченко, «проживающие в Женеве, Швейцария», и основатели «Альфа-групп», «проживающие в Великобритании». Указанные лица своими действиями на основании ст. 263 Договора о функционировании ЕС (ДФЕС) пытались отменить ст. 9 Регламента Совета (ЕС) 2022/1273 от 21 июля 2022 г. как противоречащую первичному праву ЕС. Эта статья запрещает подсанкционным лицам «сознательно и добровольно участвовать в деятельности, целью или результатом которой является обход мер» по декларированию своих активов.
В рамках седьмого пакета санкций ЕС этот нормативный акт обязал попадающих под санкции Брюсселя в шестинедельный срок после публикации рестрикций декларировать свое имущество, счета и активы, находящиеся в странах – членах ЕС. Неисполнение данной обязанности было приравнено к обходу ограничений.
Супруги Тимченко в своем иске, в частности, оспаривали это требование как превышение полномочий Советом ЕС. В своей жалобе они настаивали, что инстанция не имеет права налагать обязанности декларировать свои активы. Бельгия, участвовавшая в слушаниях по делу основателей «Альфа-групп», утверждала, что активы подсанкционных бизнесменов и так должны быть заморожены и сам судебный спор якобы говорит о том, что Фридман, Авен и Хан уже обошли санкции.
Тимченко, Фридман, Авен, Хан, надеясь на отмену нормы об обязанности декларировать свои активы органами ЕС, а не только структурами его стран-членов, проиграли. Но вопрос о том, можно ли теперь квалифицировать недекларирование собственности как обход санкций, пока не разрешен, констатирует партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Юрист объясняет, что страны ЕС только сейчас гармонизируют свое санкционное законодательство и вводят понятие «обход санкций».
«Если не задекларировал, грозит ответственность – административная либо уголовная. Но все это будет происходить по законодательству той страны, где это происходит. И лишь на основе уголовного дела прокуратура страны – члена ЕС может выйти в суд с ходатайством и попросить привлечь лицо к ответственности, а незадекларированную собственность конфисковать в пользу казны», – объясняет Гландин.
Кроме этих решений Суд ЕС 11 сентября также отказал удовлетворить иски о нахождении в санкционных списках совладельца «Русской платины» Мусы Бажаева, супруги совладельца, председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова Марины, совладельца «Альфа-групп» Алексея Кузьмичева.
Кого ЕС исключил из санкционных списков
В июне 2024 г. Европейский суд общей юрисдикции (Суд ЕС) исключил бывшего руководителя «Еврохима» (покинул пост в марте 2022 г.) Владимира Рашевского. В марте 2024 г. ЕС исключил из своих санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца, который смог доказать в суде в декабре 2023 г., что не связан с компанией с 2012 г.
Тогда же в связи со смертью из санкционных списков ЕС тогда были исключены девять россиян. В ноябре 2023 г. Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка лександра Пумпянского – сына российского бизнесмена и экс-контролирующего акционера Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского.
В начале сентября 2023 г. Суд ЕС постановил снять санкции с бывшего генерального директора Ozon Александра Шульгина. Он покинул свой пост в апреле 2022 г. и доказал, что больше не работает в важном секторе, наполняющем бюджет России, а рестрикции против него были после этого неправомерны.
В середине сентября того же года Евросоюз опубликовал имена четверых россиян, а отношении которых не были продлены санкции ЕС. Помимо Шульгина санкции были сняты с владельца группы ЕСН Григория Березкина, совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова, а также с убитого российского полковника Георгия Шуваева.
А двоюродному брату бизнесмена Олега Дерипаски Павлу Езубову удалось отменить решение о включении в санкционный список от 13 сентября 2023 г. Дочь председателя правления «Транснефти» Николая Токарева Майя успешно оспорила решения о санкциях против нее от 14 сентября 2022 г., 13 марта и 13 сентября 2023 г., действовавших до 15 марта этого года. Но против них продолжают действовать другие решения о включении в санкционные списки.
С учетом того что пополнение санкционных списков носило лавинообразный характер, то и количество таких решений будет увеличиваться, говорит генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барбаш. Но это не означает столь же стремительного сокращения количества персон в санкционных списках ЕС, говорит она.
Так, Фридман и Авен в апреле 2024 г. смогли успешно оспорить в Суде ЕС лишь действовавшие против них с февраля 2022-го по март 2023 г. санкции. Но в конце августа 2024 г. Совет ЕС отказался удалить Фридмана из санкционных списков. Это было связано с несовершенством санкционной системы ЕС, поясняет Гландин: ст. 263 ДФЕС наделяет правом любого истца оспорить в суде только нормативно-правовой акт, который действует на тот момент. «Нормативные акты действуют полгода, а суд может длиться дольше. В таком случае в первичное исковое заявление не попадет новое продление. Поэтому даже лица, одержавшие успех в суде, продолжают находиться в санкционных списках», – поясняет юрист.