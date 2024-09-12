Юристы не видят у НРД шансов в деле об оспаривании санкций ЕС

У Национального расчетного депозитария (НРД) нет перспектив в деле об оспаривании европейских санкций, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Во-первых, Совет ЕС считает депозитарий лицом, действующим в своих интересах, а не в интересах инвесторов. Во-вторых, суд дал подробную оценку всех доводов истца и новые убедительные аргументы для апелляции найти будет крайне затруднительно.