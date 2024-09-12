Юристы не видят у НРД шансов в деле об оспаривании санкций ЕС

Юристы не видят у НРД шансов в деле об оспаривании санкций ЕССуд ЕС отклонил иск депозитария, но у него есть два месяца на подачу апелляции
У Национального расчетного депозитария (НРД) нет перспектив в деле об оспаривании европейских санкций, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Во-первых, Совет ЕС считает депозитарий лицом, действующим в своих интересах, а не в интересах инвесторов. Во-вторых, суд дал подробную оценку всех доводов истца и новые убедительные аргументы для апелляции найти будет крайне затруднительно.
Европейский суд общей юрисдикции 11 сентября полностью отклонил иск НРД к Совету ЕС о снятии санкций. В иске депозитарий утверждал, что европейский законодательный орган предоставил недостаточно обоснований для введения ограничений, а формулировки его доказательств не соответствуют юридическим стандартам. Кроме того, при принятии решения о санкциях совет опирался на неверные факты, считает НРД.