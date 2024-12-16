Трамп не ответил на вопрос о разговоре с Путиным после победы на выборах
Избранный президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста, разговаривал ли он уже с российским лидером Владимиром Путиным после победы на выборах.
«Я не собираюсь комментировать вопрос о Путине», – сказал Трамп.
12 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Трамп не направлял Путину приглашение на свою инаугурацию, которая состоится 20 января 2025 г.
7 ноября The Washington Post сообщила, что Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы избранный президент США попросил российского главу не идти на эскалацию на Украине и напомнил о военном присутствии США в Европе, уточнил неназванный источник газеты. Трамп также выразил заинтересованность в последующих контактах, чтобы обсудить скорейшее разрешение конфликта на Украине. Песков опроверг информацию о телефонном разговоре Путина с Трампом. При этом Путин говорил, что Россия готова к контактам с США по восстановлению отношений стран.
Трамп одержал победу на президентских выборах США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли ему больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам избранного президента США считали компетентнее не только оппонента, кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, но и действующего американского лидера Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке.