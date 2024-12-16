Трамп не ответил на вопрос о разговоре с Путиным после победы на выборах

7 ноября The Washington Post сообщила, что Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы избранный президент США попросил российского главу не идти на эскалацию на Украине и напомнил о военном присутствии США в Европе, уточнил неназванный источник газеты. Трамп также выразил заинтересованность в последующих контактах, чтобы обсудить скорейшее разрешение конфликта на Украине. Песков опроверг информацию о телефонном разговоре Путина с Трампом. При этом Путин говорил, что Россия готова к контактам с США по восстановлению отношений стран.