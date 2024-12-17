В Индии приостановили тендер на строительство подлодок на $6 млрд

Минобороны Индии в 2021 г. включило в шорт-лист участников тендера немецкую ThyssenKrupp Marine Systems, испанскую Navantia, французскую Naval Group, южнокорейскую Daewoo и Рособоронэкспорт. Одним из главных условий было оснащение подлодок воздухонезависимой энергетической установкой на топливных элементах (ВНЭУ), которая увеличивает время нахождения под водой и снижает шум двигателей. На вооружении ВМС Индии стоят более 130 кораблей и подлодок, а также 143 самолета и 130 вертолетов.