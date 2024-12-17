В Индии приостановили тендер на строительство подлодок на $6 млрд
Индия приостановила международный тендер на строительство шести подлодок для своего военно-морского флота после жалоб местных подрядчиков на то, что немецкие и испанские участники не соблюдают условия предоставления технологий строительства субмарин, передают Bloomberg и The Economic Times со ссылкой на источники.
Стоимость контракта составляла 430 млрд рупий (более $6 млрд). Каждая из жалоб должна быть изучена перед объявлением победителя, поэтому тендер приостановили на год.
Для государства это стало серьезным ударом, поскольку благодаря проекту страна планировала модернизировать свои вооруженные силы в условиях усиления ВМС Китая в Индийском океане.
За контракт боролись немецкий производитель оборонной продукции ThyssenKrupp Marine Systems в партнерстве с индийской государственной верфью Mazagon Dock Shipbuilders Ltd., а также частная судостроительная компания Larsen & Toubro Ltd. и испанская Navantia SA.
Акции Mazagon упали более чем на 2% на торгах в Индии после новостей о приостановке соревнования. Акции государственных судостроителей, включая Garden Reach Shipbuilders & Engineers и Cochin Shipyard Ltd., также снизились.
«Характер и время подачи жалоб (прямо перед объявлением победителя) вызывают вопросы к местным подрядчикам относительно правдивости их слов, возможно, они просто боятся конкуренции», – подчеркнули источники Bloomberg.
Минобороны Индии в 2021 г. включило в шорт-лист участников тендера немецкую ThyssenKrupp Marine Systems, испанскую Navantia, французскую Naval Group, южнокорейскую Daewoo и Рособоронэкспорт. Одним из главных условий было оснащение подлодок воздухонезависимой энергетической установкой на топливных элементах (ВНЭУ), которая увеличивает время нахождения под водой и снижает шум двигателей. На вооружении ВМС Индии стоят более 130 кораблей и подлодок, а также 143 самолета и 130 вертолетов.
17 ноября «Ведомости» писали об успешных испытаниях в Индии первой гиперзвуковой ракеты дальнего радиуса с острова Абдул Калам у побережья штата Одиша. Испытания ракеты стали «историческим моментом», это достижение вывело республику в число «избранных стран, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий».