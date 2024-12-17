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В Индии приостановили тендер на строительство подлодок на $6 млрд

Ведомости

Индия приостановила международный тендер на строительство шести подлодок для своего военно-морского флота после жалоб местных подрядчиков на то, что немецкие и испанские участники не соблюдают условия предоставления технологий строительства субмарин, передают Bloomberg и The Economic Times со ссылкой на источники.

Стоимость контракта составляла 430 млрд рупий (более $6 млрд). Каждая из жалоб должна быть изучена перед объявлением победителя, поэтому тендер приостановили на год.

Для государства это стало серьезным ударом, поскольку благодаря проекту страна планировала модернизировать свои вооруженные силы в условиях усиления ВМС Китая в Индийском океане.

За контракт боролись немецкий производитель оборонной продукции ThyssenKrupp Marine Systems в партнерстве с индийской государственной верфью Mazagon Dock Shipbuilders Ltd., а также частная судостроительная компания Larsen & Toubro Ltd. и испанская Navantia SA.

Акции Mazagon упали более чем на 2% на торгах в Индии после новостей о приостановке соревнования. Акции государственных судостроителей, включая Garden Reach Shipbuilders & Engineers и Cochin Shipyard Ltd., также снизились.

«Характер и время подачи жалоб (прямо перед объявлением победителя) вызывают вопросы к местным подрядчикам относительно правдивости их слов, возможно, они просто боятся конкуренции», – подчеркнули источники Bloomberg.

Минобороны Индии в 2021 г. включило в шорт-лист участников тендера немецкую ThyssenKrupp Marine Systems, испанскую Navantia, французскую Naval Group, южнокорейскую Daewoo и Рособоронэкспорт. Одним из главных условий было оснащение подлодок воздухонезависимой энергетической установкой на топливных элементах (ВНЭУ), которая увеличивает время нахождения под водой и снижает шум двигателей. На вооружении ВМС Индии стоят более 130 кораблей и подлодок, а также 143 самолета и 130 вертолетов.

17 ноября «Ведомости» писали об успешных испытаниях в Индии первой гиперзвуковой ракеты дальнего радиуса с острова Абдул Калам у побережья штата Одиша. Испытания ракеты стали «историческим моментом», это достижение вывело республику в число «избранных стран, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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