Министр обороны Индии заявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Индия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты дальнего радиуса действия, что стало для страны историческим моментом, заявил в X индийский министр обороны Раджнатх Сингх.
«Индия достигла важного рубежа, успешно проведя летные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности с острова Абдул Калам у побережья штата Одиша», – написал Сингх.
Испытания ракеты стали «историческим моментом», это достижение, как отметил министр, вывело Индию в число «избранных стран, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий». Глава минобороны поздравил с этим событием организацию оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), вооруженные силы и промышленность страны.
По данным минобороны, ракета имеет дальность полета в 1500 км, ее можно поставить на вооружение в разные виды войск, передает Hindustan Times.