Министр обороны Индии заявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Испытания ракеты стали «историческим моментом», это достижение, как отметил министр, вывело Индию в число «избранных стран, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий». Глава минобороны поздравил с этим событием организацию оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), вооруженные силы и промышленность страны.