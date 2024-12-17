МИД Украины отверг инициативу Минска об участии в переговорах

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». СМИ писали, что некоторые пункты были подготовлены в соответствии с позицией Трампа. Вопрос о возвращении к границам 1991 г. в украинском плане отсутствует.