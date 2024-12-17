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МИД Украины отверг инициативу Минска об участии в переговорах

Ведомости

Украинский МИД отверг предложение Белоруссии об участии в переговорах по урегулированию конфликта, обвинив Минск в соучастии в «агрессии против Украины». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

«Российская Федерация, которая использовала территорию своего союзника для вооруженной агрессии против Украины, является сегодня единственным источником реальных угроз безопасности для Беларуси», – говорится в сообщении.

Тихий заявил, что Киев «с удивлением» воспринял заявление замминистра иностранных дел Белоруссии Юрия Амбразевича о том, что республика претендует на «место за столом мирных переговоров, где она стремится получить какие-то гарантии безопасности».

16 декабря Амбразевич заявил, что Белоруссия «с самого начала предпринимала миротворческие шаги по предотвращению эскалации на Украине» и заявляла, что претендует на место за столом мирных переговоров по Украине. По его словам, для Минска важно получить «гарантии нашей собственной безопасности».

Стороны российско-украинского конфликта начали обсуждение старта мирных переговоров в 2024 г. Это происходит и на фоне победы на выборах США республиканца Дональда Трампа, выступающего за скорейшее завершение боевых действий.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». СМИ писали, что некоторые пункты были подготовлены в соответствии с позицией Трампа. Вопрос о возвращении к границам 1991 г. в украинском плане отсутствует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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