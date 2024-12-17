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Медведев заявил о необходимости «уничтожить» заказчиков убийства Кириллова

Ведомости

Военно-политическое руководство Украины, которое является заказчиком убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, необходимо «уничтожить». Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании о заключении госконтрактов в сфере оборонно-промышленного комплекса на 2025 г.

По его словам, несмотря на то что расследование только началось, «враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности» и необходимо «сделать все, чтобы уничтожить» заказчиков убийства. При этом Медведев добавил, что организаторов убийства необходимо найти и в России.

Кириллов погиб утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Уголовное дело возбудили по ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).

Медведев назвал убийство Кириллова «агонией бандеровского режима», который, «осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «организаторы и исполнители будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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