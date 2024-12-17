Медведев заявил о необходимости «уничтожить» заказчиков убийства Кириллова
Военно-политическое руководство Украины, которое является заказчиком убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, необходимо «уничтожить». Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании о заключении госконтрактов в сфере оборонно-промышленного комплекса на 2025 г.
По его словам, несмотря на то что расследование только началось, «враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности» и необходимо «сделать все, чтобы уничтожить» заказчиков убийства. При этом Медведев добавил, что организаторов убийства необходимо найти и в России.
Кириллов погиб утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Уголовное дело возбудили по ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).
Медведев назвал убийство Кириллова «агонией бандеровского режима», который, «осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «организаторы и исполнители будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились».