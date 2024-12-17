Медведев заявил о необходимости «уничтожить» заказчиков убийства Кириллова

Медведев назвал убийство Кириллова «агонией бандеровского режима», который, «осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «организаторы и исполнители будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились».