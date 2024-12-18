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Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,5 млн

Ведомости

Штаб «Народного фронта» принял уже 1,5 млн обращений россиян к президенту РФ Владимиру Путину, на которые глава государства ответит в ходе «Итогов года». Об этом пишет ТАСС.

«Итоги года с Владимиром Путиным» – объединенная прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России, которая состоится 19 декабря. На мероприятии будут присутствовать иностранные СМИ, в том числе из западных стран.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением «Народного фронта». Кроме того, при обработке обращений используется искусственный интеллект.

На прошлогодних «Итогах года» президент получил 3 млн обращений граждан России. Из них Путин ответил только на 67 за более чем четыре часа прямой линии. Вопросы поступали как от граждан, так и от журналистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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