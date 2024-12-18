Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,5 млн
Штаб «Народного фронта» принял уже 1,5 млн обращений россиян к президенту РФ Владимиру Путину, на которые глава государства ответит в ходе «Итогов года». Об этом пишет ТАСС.
«Итоги года с Владимиром Путиным» – объединенная прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России, которая состоится 19 декабря. На мероприятии будут присутствовать иностранные СМИ, в том числе из западных стран.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением «Народного фронта». Кроме того, при обработке обращений используется искусственный интеллект.
На прошлогодних «Итогах года» президент получил 3 млн обращений граждан России. Из них Путин ответил только на 67 за более чем четыре часа прямой линии. Вопросы поступали как от граждан, так и от журналистов.