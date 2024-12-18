Путин готовится к подведению итогов года

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря в 12:00 мск. Число обращений на прямую линию превысило уже 1,5 млн, сообщили в «Народном фронте». Как заявили в Кремле, над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением «Народного фронта», а также искусственного интеллекта.