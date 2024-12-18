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Путин готовится к подведению итогов года

Ведомости

Президент России Владимир Путин готовится к проведению объединенной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Главным образом президент [посвящает время подготовке к] подведению итогов года. <...> Он работает, смотрит массив обращений граждан и традиционно получает информацию от министров, от вице-премьеров по разным темам», – сказал представитель Кремля.

Песков заявил, что это «обычный», но «весьма напряженный» процесс подготовки.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря в 12:00 мск. Число обращений на прямую линию превысило уже 1,5 млн, сообщили в «Народном фронте». Как заявили в Кремле, над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением «Народного фронта», а также искусственного интеллекта.

В прошлом году прямая линия с Путиным длилась более четырех часов. Из порядка 3 млн обращений россиян президент ответил на 67 вопросов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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