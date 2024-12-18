Путин готовится к подведению итогов года
Президент России Владимир Путин готовится к проведению объединенной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Главным образом президент [посвящает время подготовке к] подведению итогов года. <...> Он работает, смотрит массив обращений граждан и традиционно получает информацию от министров, от вице-премьеров по разным темам», – сказал представитель Кремля.
Песков заявил, что это «обычный», но «весьма напряженный» процесс подготовки.
Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря в 12:00 мск. Число обращений на прямую линию превысило уже 1,5 млн, сообщили в «Народном фронте». Как заявили в Кремле, над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением «Народного фронта», а также искусственного интеллекта.
В прошлом году прямая линия с Путиным длилась более четырех часов. Из порядка 3 млн обращений россиян президент ответил на 67 вопросов.