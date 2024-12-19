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За ночь над российскими регионами сбили 84 беспилотника

Ведомости

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 84 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

В частности, 36 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, 21 – над Брянской, 14 – над Белгородской. В небе над Воронежской областью силы ПВО уничтожили шесть дронов, над Курской и Тамбовской – по три. Еще один БПЛА был сбит над территорией Краснодарского края.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар. Пламя уже ликвидировано. Кроме того, из-за падения фрагментов БПЛА был ранен один мирный житель.

После начала Вооруженными силами (ВС) России спецоперации украинская армия регулярно пытается атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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