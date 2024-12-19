За ночь над российскими регионами сбили 84 беспилотника
За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 84 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
В частности, 36 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, 21 – над Брянской, 14 – над Белгородской. В небе над Воронежской областью силы ПВО уничтожили шесть дронов, над Курской и Тамбовской – по три. Еще один БПЛА был сбит над территорией Краснодарского края.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар. Пламя уже ликвидировано. Кроме того, из-за падения фрагментов БПЛА был ранен один мирный житель.
После начала Вооруженными силами (ВС) России спецоперации украинская армия регулярно пытается атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.