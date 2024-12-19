За ночь над российскими регионами сбили 84 беспилотника

В частности, 36 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, 21 – над Брянской, 14 – над Белгородской. В небе над Воронежской областью силы ПВО уничтожили шесть дронов, над Курской и Тамбовской – по три. Еще один БПЛА был сбит над территорией Краснодарского края.