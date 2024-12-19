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В пригороде Тель-Авива в результате ракетной атаки разрушена школа

Ведомости

В результате ночного ракетного обстрела была повреждена школа в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива. Обстрел происходил со стороны Йемена. Об этом сообщает израильская армейская пресс-служба.

Информации о пострадавших пока нет, обстоятельства выясняются. Известно, что обстрел был организован мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах».

При этом ущерб зданию школы нанесен значительный, основная конструкция частично обрушена. По данным агентства ТАСС, как заявил мэр Рамат-Гана Кармель Шама-Хакоэн, школа будет снесена.

1 декабря стало известно, что Тель-Авив подвергся ракетному обстрелу со стороны боевого крыла палестинской группировки «Хамас» в ответ на гибель мирного населения в Газе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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