В пригороде Тель-Авива в результате ракетной атаки разрушена школа
В результате ночного ракетного обстрела была повреждена школа в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива. Обстрел происходил со стороны Йемена. Об этом сообщает израильская армейская пресс-служба.
Информации о пострадавших пока нет, обстоятельства выясняются. Известно, что обстрел был организован мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах».
При этом ущерб зданию школы нанесен значительный, основная конструкция частично обрушена. По данным агентства ТАСС, как заявил мэр Рамат-Гана Кармель Шама-Хакоэн, школа будет снесена.
1 декабря стало известно, что Тель-Авив подвергся ракетному обстрелу со стороны боевого крыла палестинской группировки «Хамас» в ответ на гибель мирного населения в Газе.