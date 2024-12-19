Песков объяснил присутствие западных СМИ на прямой линии Путина
Необходимо использовать все возможности для донесения правды, поэтому на прямой линии президента Владимира Путина должны присутствовать и западные средства массовой информации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам перед началом мероприятия.
По его словам, Россия не должна уподобляться подходу недружественных стран. «Мы должны работать со всеми журналистами», – пояснил пресс-секретарь.
На прямую линию президента России Владимира Путина к 9:00 19 декабря поступило 2 003 165 обращений.
Как заявили в Кремле, над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением Народного фронта, а также искусственного интеллекта. По словам Пескова, отличительная черта этого года – снижение интереса россиян к международной проблематике.