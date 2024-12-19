Путин пошутил над Песковым в ходе прямой линии

Эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей прямую линию и большую пресс-конференцию президента России, стартовал в 12:00 19 декабря. Трансляция ведется из Гостиного двора в Москве. Модераторами прямой линии стали корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. К началу эфира операторы приняли более 2,2 млн обращений.