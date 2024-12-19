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Путин назвал вопрос демографии чрезвычайно важным для России и многих стран мира

Ведомости

Демография – один из ключевых вопросов в России и многих других странах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства обратился ко всем руководителям всех субъектов РФ, отметив, что именно с этого вопроса должен начинаться и заканчиваться их рабочий день.

«Это вызов для многих стран мира, в том числе для России. Народонаселение – это то, что составляет страну», – сказал Путин.

5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию президент России рассказал, что за последние шесть лет в рамках нацпроекта «Демография» создано 246 000 новых мест в яслях, построено почти 1700 детских садов. С 2019 г. в образовании введено 1400 школ, где учятся 850 000 школьников, до конца года будет введено еще 150 школ на 100 000 учебных мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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