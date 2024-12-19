Путин назвал вопрос демографии чрезвычайно важным для России и многих стран мира
Демография – один из ключевых вопросов в России и многих других странах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Глава государства обратился ко всем руководителям всех субъектов РФ, отметив, что именно с этого вопроса должен начинаться и заканчиваться их рабочий день.
«Это вызов для многих стран мира, в том числе для России. Народонаселение – это то, что составляет страну», – сказал Путин.
5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию президент России рассказал, что за последние шесть лет в рамках нацпроекта «Демография» создано 246 000 новых мест в яслях, построено почти 1700 детских садов. С 2019 г. в образовании введено 1400 школ, где учятся 850 000 школьников, до конца года будет введено еще 150 школ на 100 000 учебных мест.