Путин назвал вопрос демографии чрезвычайно важным для России и многих стран мира

5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию президент России рассказал, что за последние шесть лет в рамках нацпроекта «Демография» создано 246 000 новых мест в яслях, построено почти 1700 детских садов. С 2019 г. в образовании введено 1400 школ, где учятся 850 000 школьников, до конца года будет введено еще 150 школ на 100 000 учебных мест.