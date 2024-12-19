Путин назвал объекты ВПК приоритетными целями для ударов по Украине
В перечне приоритетных целей для ударов по Украине числятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Могут быть и центры принятия решений», – добавил глава государства.
21 ноября российский лидер заявил, что в этот день Вооруженные силы (ВС) РФ применили по территории Украины новейшую отечественную ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Оружие поразило объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Путин объяснил, что атака последовала в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ последовавшие за этим удары.
10 декабря глава государства отметил, что комплекс «Орешник» значительно сокращает необходимость в применении ядерного оружия. Путин отмечал, что Россия ведет себя аккуратно и даже сдержанно по всем направлениям, «но там, где нужно, проявляем необходимую волю».