Путин назвал объекты ВПК приоритетными целями для ударов по Украине

21 ноября российский лидер заявил, что в этот день Вооруженные силы (ВС) РФ применили по территории Украины новейшую отечественную ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Оружие поразило объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Путин объяснил, что атака последовала в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ последовавшие за этим удары.