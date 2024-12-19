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Путин назвал объекты ВПК приоритетными целями для ударов по Украине

Ведомости

В перечне приоритетных целей для ударов по Украине числятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Могут быть и центры принятия решений», – добавил глава государства.

21 ноября российский лидер заявил, что в этот день Вооруженные силы (ВС) РФ применили по территории Украины новейшую отечественную ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Оружие поразило объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Путин объяснил, что атака последовала в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ последовавшие за этим удары.

10 декабря глава государства отметил, что комплекс «Орешник» значительно сокращает необходимость в применении ядерного оружия. Путин отмечал, что Россия ведет себя аккуратно и даже сдержанно по всем направлениям, «но там, где нужно, проявляем необходимую волю».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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