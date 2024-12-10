Путин: «Орешник» сводит к минимуму необходимость применения ядерного оружия

Путин: «Орешник» сводит к минимуму необходимость применения ядерного оружияРоссия не ужесточает ядерную доктрину, а ее совершенствует, подчеркнул президент
Новейшая ракета «Орешник» сводит к минимуму необходимость применения ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», – сказал Путин.
Президент добавил, что Россия ведется себя аккуратно и даже сдержанно по всем направлениям, «но там, где нужно, проявляем необходимую волю, и на государственном уровне и на уровне граждан РФ, которые живут здесь и хотят, чтобы здесь жили их дети».
21 ноября российский лидер в видеообращении подтвердил применение по территории Украины новейшей ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, которая поразила «Южмаш» в Днепропетровске. Атака стала ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.
6 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» в республике. По словам белорусского лидера, цели будут определяться военно-политическим руководством страны. Путин отметил, что новейшая ракета может быть размещена в Белоруссии во второй половине следующего года. «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран, заявлял президент РФ.