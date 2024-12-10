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Путин: «Орешник» сводит к минимуму необходимость применения ядерного оружия

Россия не ужесточает ядерную доктрину, а ее совершенствует, подчеркнул президент
Ведомости

Новейшая ракета «Орешник» сводит к минимуму необходимость применения ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», – сказал Путин.

Президент добавил, что Россия ведется себя аккуратно и даже сдержанно по всем направлениям, «но там, где нужно, проявляем необходимую волю, и на государственном уровне и на уровне граждан РФ, которые живут здесь и хотят, чтобы здесь жили их дети».

21 ноября российский лидер в видеообращении подтвердил применение по территории Украины новейшей ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, которая поразила «Южмаш» в Днепропетровске. Атака стала ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.

6 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» в республике. По словам белорусского лидера, цели будут определяться военно-политическим руководством страны. Путин отметил, что новейшая ракета может быть размещена в Белоруссии во второй половине следующего года. «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран, заявлял президент РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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