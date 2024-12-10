Путин: «Орешник» сводит к минимуму необходимость применения ядерного оружия

Президент добавил, что Россия ведется себя аккуратно и даже сдержанно по всем направлениям, «но там, где нужно, проявляем необходимую волю, и на государственном уровне и на уровне граждан РФ, которые живут здесь и хотят, чтобы здесь жили их дети».