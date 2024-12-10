Лукашенко: пусковая установка «Орешника» произведена в Белоруссии

«Локализация высочайшая. Я ему [президенту России Владимиру Путину] сказал: «Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем делать вместе, у нас достаточно компетенций в этом плане, будем помогать, как с атомной станцией. А пусковую установку мы произведем – МЗКТ (Минский завод колесных тягачей) делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому давайте двигаться вместе», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).