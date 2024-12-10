Лукашенко: пусковая установка «Орешника» произведена в Белоруссии
Пусковая установка в комплексе «Орешник» имеет белорусское происхождение, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече работников предприятия ООО «Пожснаб» в Борисове.
По его словам, за исключением ракеты вся пусковая установка в «Орешнике» – белорусская.
«Локализация высочайшая. Я ему [президенту России Владимиру Путину] сказал: «Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем делать вместе, у нас достаточно компетенций в этом плане, будем помогать, как с атомной станцией. А пусковую установку мы произведем – МЗКТ (Минский завод колесных тягачей) делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому давайте двигаться вместе», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
По словам президента Белоруссии, решение о размещении «Орешника» в республике принято в связи с необходимостью обороны.
7 декабря заместитель начальника генштаба белорусских вооруженных сил Сергей Лагодюк заявил, что решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.
6 декабря Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» в Белоруссии. По словам лидера республики, цели будут определяться военно-политическим руководством страны. Путин говорил, что размещение новейшей ракеты в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г. По его словам, «Орешник» будет параллельно поступать на вооружение двух стран.
21 ноября президент Путин подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, которая поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.