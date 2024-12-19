Путин призвал совершенствовать работу правоохранителей после убийства Кириллова
Нужно совершенствовать работу правоохранительных органов и специальных служб и не допускать проколов, как убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Наши соответствующие правоохранительные и специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов», – подчеркнул Путин.
17 декабря Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. На следующий день представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что задержан вероятный исполнитель убийства – 29-летний гражданин Узбекистана. Во время допроса подозреваемый рассказал, что по заданию украинских спецслужб прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство, которое установил на припаркованном у подъезда электросамокате. За совершение теракта мужчине пообещали $100 000 и выезд в одну из стран Европы. Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство», «теракт» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».