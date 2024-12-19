Путин по вопросу Собчак обещал подумать над «единым окном» для волонтеров

5 декабря Путин вручил орден Мужества руководителю Центра тактической подготовки «Архангел», заместителю руководителя регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае Федору Геращенко, который был ранен в результате атаки вооруженных сил Украины в Курской области. Волонтер получил награду на церемонии награждения победителей международной премии #МыВместе. Кроме того, в ходе церемонии была вручена статуэтка «Волонтер года – 2024». Ее получила руководитель волонтерского движения «Вторая жиZнь» Мария Карпенко.