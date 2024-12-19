Путин по вопросу Собчак обещал подумать над «единым окном» для волонтеров
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с Минобороны и властями приграничных регионов о том, как объединить усилия властей и волонтеров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистки Ксении Собчак в ходе прямой линии.
Путин отметил важность помощи конкретным людям и поблагодарил волонтеров за их работу в этом направлении, особенно учитывая то, как они рискуют жизнью в приграничных регионах.
«Я подумаю, как это сделать, сам и обязательно попрошу соответствующие наши ведомства и Минобороны, и с губернатором поговорим, как, каким образом объединить эти усилия: "одно окно" создать либо какой-то инструмент для координации усилий», – пообещал Путин.
5 декабря Путин вручил орден Мужества руководителю Центра тактической подготовки «Архангел», заместителю руководителя регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае Федору Геращенко, который был ранен в результате атаки вооруженных сил Украины в Курской области. Волонтер получил награду на церемонии награждения победителей международной премии #МыВместе. Кроме того, в ходе церемонии была вручена статуэтка «Волонтер года – 2024». Ее получила руководитель волонтерского движения «Вторая жиZнь» Мария Карпенко.