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Путин вручил орден Мужества раненному в Курской области краснодарскому волонтеру

Ведомости

Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества руководителю Центра тактической подготовки «Архангел», заместителю руководителя регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае Федору Геращенко, который был ранен в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Волонтер получил награду на церемонии награждения победителей международной премии #МыВместе, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Федор был ранен в августе, когда вместе с двумя другими сотрудниками, Николаем Ковалевым и Давидом Соколовым, помогал эвакуировать мирных жителей в пункты временного размещения. Ковалев и Соколов погибли во время атаки, глава государства посмертно наградил их орденами Мужества.

«Они, оказывая помощь, втроем попали под обстрел, и два его товарища погибли. А он получил серьезные ранения. <…> Я хочу, чтобы мы никогда не забывали о тех ребятах, которых сегодня с нами нет, и об их близких. Низкий им поклон. <...> Хочу, чтобы их близкие, тех ребят, с которыми Федор выполнял свой долг, не были забыты – ни федеральными органами власти, ни региональными», – подчеркнул президент.

Кроме того, в ходе церемонии была вручена статуэтка «Волонтер года – 2024». Ее получила руководитель волонтерского движения «Вторая жиZнь» Мария Карпенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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