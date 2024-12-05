Путин вручил орден Мужества раненному в Курской области краснодарскому волонтеру
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества руководителю Центра тактической подготовки «Архангел», заместителю руководителя регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае Федору Геращенко, который был ранен в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Волонтер получил награду на церемонии награждения победителей международной премии #МыВместе, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Федор был ранен в августе, когда вместе с двумя другими сотрудниками, Николаем Ковалевым и Давидом Соколовым, помогал эвакуировать мирных жителей в пункты временного размещения. Ковалев и Соколов погибли во время атаки, глава государства посмертно наградил их орденами Мужества.
«Они, оказывая помощь, втроем попали под обстрел, и два его товарища погибли. А он получил серьезные ранения. <…> Я хочу, чтобы мы никогда не забывали о тех ребятах, которых сегодня с нами нет, и об их близких. Низкий им поклон. <...> Хочу, чтобы их близкие, тех ребят, с которыми Федор выполнял свой долг, не были забыты – ни федеральными органами власти, ни региональными», – подчеркнул президент.
Кроме того, в ходе церемонии была вручена статуэтка «Волонтер года – 2024». Ее получила руководитель волонтерского движения «Вторая жиZнь» Мария Карпенко.