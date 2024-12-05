Путин вручил орден Мужества раненному в Курской области краснодарскому волонтеру

«Они, оказывая помощь, втроем попали под обстрел, и два его товарища погибли. А он получил серьезные ранения. <…> Я хочу, чтобы мы никогда не забывали о тех ребятах, которых сегодня с нами нет, и об их близких. Низкий им поклон. <...> Хочу, чтобы их близкие, тех ребят, с которыми Федор выполнял свой долг, не были забыты – ни федеральными органами власти, ни региональными», – подчеркнул президент.