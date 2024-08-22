Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших сотрудников ОНФ
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников Народного фронта (ОНФ) Николая Ковалева и Давида Соколова, которые погибли в результате атаки ВСУ в Курской области. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить <...> Ковалева Николая Степановича, Соколова Давида Валерьевича», – говорится в документе.
Орденом Мужества также наградили Федора Геращенко – заместителя руководителя регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае. Он находится в одной машине с Соколовым и Ковалевым и получил ранения.
Ковалев был медиком гуманитарной миссии молодежного крыла ОНФ в ДНР, а Соколов – координатором по СМИ РИК ОНФ в республике. Все трое сотрудников ОНФ помогали эвакуировать мирных жителей в пункты временного размещения.
6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с российскими войсками. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.