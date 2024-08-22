Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ВС России уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) западнее населенного пункта Скрыльевка в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжаются.

«В лесном массиве в 1 км юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожены две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, один взят в плен», – сказано в сообщении.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов механизированных, десантно-штурмовых и бригад теробороны противника, а также 69-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Ворожба, Дружба, Журавка, Краснополье, Катериновка, Миропольское, Локня, Ободы, Первомайское, Сумы, Стариково и Черневое.

Потери ВСУ за сутки составили 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, 20 боевых бронированных машин, одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей.

21 августа ситуация в Брянской области осложнилась из-за атаки 23 дронов и попытки украинской ДРГ проникнуть на территорию Климовского района. Атака ВСУ была пресечена силами ФСБ по Брянской области и подразделениями ВС РФ. На следующий день губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что обстановка после боевого столкновения с украинскими диверсантами стабилизирована. 

6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с войсками России. Из приграничных районов субъекта эвакуируются жители, вывезены более 121 000 человек. После вторжения ВСУ в регионе ежедневно объявляется ракетная опасность и угроза атаки БПЛА. По информации ТАСС на 21 августа, с начала боевых действий в регионе погиб 31 мирный житель, еще 143 получили ранения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных