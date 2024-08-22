ВС России уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с войсками России. Из приграничных районов субъекта эвакуируются жители, вывезены более 121 000 человек. После вторжения ВСУ в регионе ежедневно объявляется ракетная опасность и угроза атаки БПЛА. По информации ТАСС на 21 августа, с начала боевых действий в регионе погиб 31 мирный житель, еще 143 получили ранения.