ВС России уничтожили украинскую ДРГ в Курской области
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) западнее населенного пункта Скрыльевка в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжаются.
«В лесном массиве в 1 км юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожены две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, один взят в плен», – сказано в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов механизированных, десантно-штурмовых и бригад теробороны противника, а также 69-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Ворожба, Дружба, Журавка, Краснополье, Катериновка, Миропольское, Локня, Ободы, Первомайское, Сумы, Стариково и Черневое.
Потери ВСУ за сутки составили 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, 20 боевых бронированных машин, одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей.
21 августа ситуация в Брянской области осложнилась из-за атаки 23 дронов и попытки украинской ДРГ проникнуть на территорию Климовского района. Атака ВСУ была пресечена силами ФСБ по Брянской области и подразделениями ВС РФ. На следующий день губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что обстановка после боевого столкновения с украинскими диверсантами стабилизирована.
6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с войсками России. Из приграничных районов субъекта эвакуируются жители, вывезены более 121 000 человек. После вторжения ВСУ в регионе ежедневно объявляется ракетная опасность и угроза атаки БПЛА. По информации ТАСС на 21 августа, с начала боевых действий в регионе погиб 31 мирный житель, еще 143 получили ранения.