Богомаз: ситуация в Брянской области после инцидента с ДРГ ВСУ стабилизирована
Обстановка в Брянской области после боевого столкновения с украинскими диверсантами стабилизирована. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.
«Вчера обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась. В настоящее время находится под контролем оперативного штаба. Если говорить о взаимодействии всего силового блока <...>, то оно у нас налажено, все находятся на связи и находятся на связи 24 часа в сутки», – подчеркнул он.
21 августа ситуация в регионе была сложной из-за атаки 23 дронов и попытки украинской ДРГ проникнуть на территорию Климовского района, отметил Богомаз. Он уточнил, что в области подготовлены 12 пунктов временного размещения для более чем 1500 жителей. При необходимости будут развернуты ПВР для 32 000 человек.
Вечером 21 августа Богомаз сообщил, что украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию России. Атака ВСУ была пресечена силами ФСБ по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил (ВС) РФ. Противнику было нанесено огневое поражение.
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и военных ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.