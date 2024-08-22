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Богомаз: ситуация в Брянской области после инцидента с ДРГ ВСУ стабилизирована

Ведомости

Обстановка в Брянской области после боевого столкновения с украинскими диверсантами стабилизирована. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.

«Вчера обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась. В настоящее время находится под контролем оперативного штаба. Если говорить о взаимодействии всего силового блока <...>, то оно у нас налажено, все находятся на связи и находятся на связи 24 часа в сутки», – подчеркнул он.

21 августа ситуация в регионе была сложной из-за атаки 23 дронов и попытки украинской ДРГ проникнуть на территорию Климовского района, отметил Богомаз. Он уточнил, что в области подготовлены 12 пунктов временного размещения для более чем 1500 жителей. При необходимости будут развернуты ПВР для 32 000 человек.

Вечером 21 августа Богомаз сообщил, что украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию России. Атака ВСУ была пресечена силами ФСБ по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил (ВС) РФ. Противнику было нанесено огневое поражение.

В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и военных ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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