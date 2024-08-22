Богомаз: ситуация в Брянской области после инцидента с ДРГ ВСУ стабилизирована

«Вчера обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась. В настоящее время находится под контролем оперативного штаба. Если говорить о взаимодействии всего силового блока <...>, то оно у нас налажено, все находятся на связи и находятся на связи 24 часа в сутки», – подчеркнул он.