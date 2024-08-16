Два сотрудника ОНФ убиты при атаке на автомобиль в Курской области
Сотрудники «Народного фронта» (ОНФ) Николай Ковалев и Давид Соколов погибли при попадании снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области. Еще один сотрудник ранен, сообщает пресс-служба организации.
Ковалев был медиком гуманитарной миссии молодежного крыла ОНФ в ДНР, а Соколов – координатором по СМИ РИК ОНФ в республике. В больницу с осколочными ранениями и ожогами доставили заместителя руководителя РИК ОНФ в Краснодарском крае Федора Геращенко.
Все трое сотрудников ОНФ помогали эвакуировать мирных жителей в пункты временного размещения.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа, когда вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в регион. На пятый день боев в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. По данным Минобороны РФ, бои после прорыва ВСУ в Курскую область продолжались преимущественно в Кореневском и Суджанском, частично – Беловском и Льговском районах региона.
За это время было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. 15 августа сообщалось, что примерно 9500 жителей Курской области находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в 14 регионах.