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Путин допустил предоставление Зеленскому политического убежища

Ведомости

Вероятно, в будущем Зеленский уедет за рубеж, где будет жить за счет тех, для кого он работает сегодня, но Россия никому не отказывает в политическом убежище. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Президента спросили, смог бы он предоставить Зеленскому политическое убежище, которое «ему скоро понадобится». Путин ответил, что не думает, что Зеленский будет нуждаться в этом, но допустил, что он уедет за рубеж, как некоторые люди из высшего политического руководства Украины.

«Его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает. Но если бы он так неожиданно, как черт из табакерки, появился бы где-то и сказал бы: "Мне нужно политическое убежище"… Ну, Россия никому не отказывает», – сказал президент.

Во время прямой линии Путин также отметил, что Россия будет вести диалог с любым легитимным представителем власти на Украине. «Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским», – подчеркнул президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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