Путин допустил предоставление Зеленскому политического убежища
Вероятно, в будущем Зеленский уедет за рубеж, где будет жить за счет тех, для кого он работает сегодня, но Россия никому не отказывает в политическом убежище. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Президента спросили, смог бы он предоставить Зеленскому политическое убежище, которое «ему скоро понадобится». Путин ответил, что не думает, что Зеленский будет нуждаться в этом, но допустил, что он уедет за рубеж, как некоторые люди из высшего политического руководства Украины.
«Его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает. Но если бы он так неожиданно, как черт из табакерки, появился бы где-то и сказал бы: "Мне нужно политическое убежище"… Ну, Россия никому не отказывает», – сказал президент.
Во время прямой линии Путин также отметил, что Россия будет вести диалог с любым легитимным представителем власти на Украине. «Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским», – подчеркнул президент.