Путин допустил предоставление Зеленскому политического убежища

«Его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает. Но если бы он так неожиданно, как черт из табакерки, появился бы где-то и сказал бы: "Мне нужно политическое убежище"… Ну, Россия никому не отказывает», – сказал президент.