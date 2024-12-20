Песков объяснил несдержанность Зеленского эмоциональной перегрузкой
Хамство и несдержанность президента Украины Владимира Зеленского можно объяснить эмоциональной перегрузкой и неспособностью собраться. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков обратил внимание, что Зеленский допускает хамство даже в отношении страны, которая еще неделю председательствует в ЕС, – «хамит [премьер-министру Венгрии Виктору] Орбану».
«Ну, нервы не выдерживают», – пояснил представитель Кремля.
19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что России нужен долгосрочный мир, потому что временное перемирие даст противнику возможность переукомплектоваться. Глава государства также рассказал, что обсуждал предложение о «рождественском перемирии» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но, как отметил Путин, Украина отказалась от любого перемирия буквально на следующий день после этого разговора.
Зеленский в ответ заявил, что Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта с Россией. По его словам, окончание конфликта возможно, если Киев получит гарантии безопасности.