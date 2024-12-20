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Песков объяснил несдержанность Зеленского эмоциональной перегрузкой

Ведомости

Хамство и несдержанность президента Украины Владимира Зеленского можно объяснить эмоциональной перегрузкой и неспособностью собраться. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков обратил внимание, что Зеленский допускает хамство даже в отношении страны, которая еще неделю председательствует в ЕС, – «хамит [премьер-министру Венгрии Виктору] Орбану».

«Ну, нервы не выдерживают», – пояснил представитель Кремля.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что России нужен долгосрочный мир, потому что временное перемирие даст противнику возможность переукомплектоваться. Глава государства также рассказал, что обсуждал предложение о «рождественском перемирии» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но, как отметил Путин, Украина отказалась от любого перемирия буквально на следующий день после этого разговора.

Зеленский в ответ заявил, что Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта с Россией. По его словам, окончание конфликта возможно, если Киев получит гарантии безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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