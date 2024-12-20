ВС России взяли под контроль Успеновку и Новопустынку в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль села Успеновка и Новопустынка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
Успеновка взята подразделением войск «Южной» группировки войск, а Новопустынка – войсками «Центра», следует из сообщения.
По переписи 2001 г. в селе Успеновка проживало 507 человек, а в Новопустынке – 93 человека.
19 декабря российская армия взяла под контроль села Зеленовка и Новый Комар. 18 декабря подразделения «Южной» группировки войск установили контроль над населенным пунктом Трудовое в ДНР, а группировки войск «Центр» – над Старыми Тернами ДНР. Село Трудовое находится южнее Курахово в ДНР. Старые Терны расположено на западном берегу Кураховского водохранилища.