ВС России взяли под контроль Успеновку и Новопустынку в ДНР

19 декабря российская армия взяла под контроль села Зеленовка и Новый Комар. 18 декабря подразделения «Южной» группировки войск установили контроль над населенным пунктом Трудовое в ДНР, а группировки войск «Центр» – над Старыми Тернами ДНР. Село Трудовое находится южнее Курахово в ДНР. Старые Терны расположено на западном берегу Кураховского водохранилища.