Кремль опроверг информацию о подготовке визита канцлера ФРГ в Москву

«РИА Новости» со ссылкой на журнал писали, что в партии «Христианско-демократический союз Германии» опасаются, что Шольц может «сделать неожиданный маневр» для того, чтобы поддержать своих союзников социал-демократов (СДПГ) на досрочных выборах. На данный момент СДПГ отстают по рейтингам от блока ХДС и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).