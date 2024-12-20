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Кремль опроверг информацию о подготовке визита канцлера ФРГ в Москву

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из Германии не поступало предложений об организации визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. Об этом пишет ТАСС.

«Нет, ничего не было», – ответил Песков.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel написал со ссылкой на свой источник о том, что Шольц может совершить визит в Москву на фоне внутреннего политического кризиса в Германии.

«РИА Новости» со ссылкой на журнал писали, что в партии «Христианско-демократический союз Германии» опасаются, что Шольц может «сделать неожиданный маневр» для того, чтобы поддержать своих союзников социал-демократов (СДПГ) на досрочных выборах. На данный момент СДПГ отстают по рейтингам от блока ХДС и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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