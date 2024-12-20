Кремль опроверг информацию о подготовке визита канцлера ФРГ в Москву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из Германии не поступало предложений об организации визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. Об этом пишет ТАСС.
«Нет, ничего не было», – ответил Песков.
Ранее немецкий журнал Der Spiegel написал со ссылкой на свой источник о том, что Шольц может совершить визит в Москву на фоне внутреннего политического кризиса в Германии.
«РИА Новости» со ссылкой на журнал писали, что в партии «Христианско-демократический союз Германии» опасаются, что Шольц может «сделать неожиданный маневр» для того, чтобы поддержать своих союзников социал-демократов (СДПГ) на досрочных выборах. На данный момент СДПГ отстают по рейтингам от блока ХДС и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).