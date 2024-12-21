Суд в Москве заочно арестовал украинку по делу о покушении на Прозорова

16 апреля сотрудники ФСБ задержали россиянина, который совершил подрыв автомобиля, на следующий день был задержан второй фигурант – гражданин России и Молдавии 1994 года рождения. По версии правоохранителей, именно он доставил компоненты для взрывного устройства из-за рубежа. В конце апреля стало известно о задержании в Луганске третьего соучастника покушения. По данным ЦОС ФСБ, подозреваемый по указанию агента – гражданки Украины, которая после начала спецоперации уехала в Варшаву, вел наблюдение за бывшим сотрудником СБУ и перевел курьеру 10 000 руб. за доставку из Литвы в Россию средств поражения, замаскированных в косметические средства.