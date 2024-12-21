Суд в Москве заочно арестовал украинку по делу о покушении на Прозорова
Замоскворецкий суд районный суд Москвы заочно арестовал украинку Ярославу Хрестину по обвинению в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы. Карточка дела опубликована на сайте суда.
Суд избрал Хрестиной меру пресечения 19 декабря. Как уточняет со ссылкой на судебные материалы «РИА Новости», ее обвиняют в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на бывшего подполковника службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Женщина была объявлена в международный розыск.
2 апреля 2024 г. СМИ сообщали о взрыве в припаркованном на Коровинском шоссе в Москве автомобиле Toyota Land Cruiser Prado. Прозоров получил ранения. Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали происшествие как покушение на убийство.
16 апреля сотрудники ФСБ задержали россиянина, который совершил подрыв автомобиля, на следующий день был задержан второй фигурант – гражданин России и Молдавии 1994 года рождения. По версии правоохранителей, именно он доставил компоненты для взрывного устройства из-за рубежа. В конце апреля стало известно о задержании в Луганске третьего соучастника покушения. По данным ЦОС ФСБ, подозреваемый по указанию агента – гражданки Украины, которая после начала спецоперации уехала в Варшаву, вел наблюдение за бывшим сотрудником СБУ и перевел курьеру 10 000 руб. за доставку из Литвы в Россию средств поражения, замаскированных в косметические средства.