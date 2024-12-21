Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Суд в Москве заочно арестовал украинку по делу о покушении на Прозорова

Ведомости

Замоскворецкий суд районный суд Москвы заочно арестовал украинку Ярославу Хрестину по обвинению в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Суд избрал Хрестиной меру пресечения 19 декабря. Как уточняет со ссылкой на судебные материалы «РИА Новости», ее обвиняют в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на бывшего подполковника службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Женщина была объявлена в международный розыск.

2 апреля 2024 г. СМИ сообщали о взрыве в припаркованном на Коровинском шоссе в Москве автомобиле Toyota Land Cruiser Prado. Прозоров получил ранения. Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали происшествие как покушение на убийство.

16 апреля сотрудники ФСБ задержали россиянина, который совершил подрыв автомобиля, на следующий день был задержан второй фигурант – гражданин России и Молдавии 1994 года рождения. По версии правоохранителей, именно он доставил компоненты для взрывного устройства из-за рубежа. В конце апреля стало известно о задержании в Луганске третьего соучастника покушения. По данным ЦОС ФСБ, подозреваемый по указанию агента – гражданки Украины, которая после начала спецоперации уехала в Варшаву, вел наблюдение за бывшим сотрудником СБУ и перевел курьеру 10 000 руб. за доставку из Литвы в Россию средств поражения, замаскированных в косметические средства.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных