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В Луганске задержан третий участник покушения на бывшего сотрудника СБУ

Ведомости

ФСБ задержала в Луганске третьего соучастника покушения на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Установлено, что в 2021 г. по указанию агента СБУ Ярославы Хрестины, которая после начала спецоперации уехала в Варшаву, подозреваемый 1995 года рождения вел наблюдение за бывшим сотрудником СБУ и перевел курьеру 10 000 руб. за доставку из Литвы в Россию средств поражения, замаскированных в косметические средства, которые использовались при покушении. Задержанный сотрудничает со следствием.

2 апреля СМИ сообщали, что в припаркованном на Коровинском шоссе в Москве автомобиле Toyota Land Cruiser Prado произошел взрыв: детонация случилась, когда водитель завел машину. Ранения получил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали происшествие как покушение на убийство.

16 апреля сотрудники ФСБ задержали россиянина, который совершил подрыв автомобиля бывшего сотрудника службы безопасности Украины (СБУ). 17 апреля был задержан второй фигурант – гражданин России и Молдавии 1994 года рождения. По версии правоохранителей, именно он доставил компоненты для взрывного устройства из-за рубежа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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