В Луганске задержан третий участник покушения на бывшего сотрудника СБУ

Установлено, что в 2021 г. по указанию агента СБУ Ярославы Хрестины, которая после начала спецоперации уехала в Варшаву, подозреваемый 1995 года рождения вел наблюдение за бывшим сотрудником СБУ и перевел курьеру 10 000 руб. за доставку из Литвы в Россию средств поражения, замаскированных в косметические средства, которые использовались при покушении. Задержанный сотрудничает со следствием.