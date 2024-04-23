В Луганске задержан третий участник покушения на бывшего сотрудника СБУ
ФСБ задержала в Луганске третьего соучастника покушения на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Установлено, что в 2021 г. по указанию агента СБУ Ярославы Хрестины, которая после начала спецоперации уехала в Варшаву, подозреваемый 1995 года рождения вел наблюдение за бывшим сотрудником СБУ и перевел курьеру 10 000 руб. за доставку из Литвы в Россию средств поражения, замаскированных в косметические средства, которые использовались при покушении. Задержанный сотрудничает со следствием.
2 апреля СМИ сообщали, что в припаркованном на Коровинском шоссе в Москве автомобиле Toyota Land Cruiser Prado произошел взрыв: детонация случилась, когда водитель завел машину. Ранения получил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали происшествие как покушение на убийство.
16 апреля сотрудники ФСБ задержали россиянина, который совершил подрыв автомобиля бывшего сотрудника службы безопасности Украины (СБУ). 17 апреля был задержан второй фигурант – гражданин России и Молдавии 1994 года рождения. По версии правоохранителей, именно он доставил компоненты для взрывного устройства из-за рубежа.