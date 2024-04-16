ФСБ задержала россиянина, подорвавшего по заданию Киева машину экс-сотрудника СБУ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали россиянина, который совершил подрыв автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил ЦОС ФСБ.
Мужчина устроил взрыв по заданию украинских спецслужб, заявили в ФСБ.
«ФСБ РФ задержан гражданин России, 1983 года рождения, который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника Службы безопасности Украины», – приводит сообщение «РИА Новости».
12 апреля СМИ сообщали, что в припаркованном на Коровинском шоссе в Москве автомобиле Toyota Land Cruiser Prado произошел взрыв: детонация случилась, когда водитель завел машину. Были повреждены два соседних авто, пожара после взрыва не последовало.
За рулем находился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, он получил ранения. Взрыв был квалифицирован сотрудниками правоохранительных органов как покушение на убийство, писали «РИА Новости». Сам экс-сотрудник СБУ назвал подрыв его автомобиля очередной попыткой террористического акта со стороны Киева. СК завел уголовное дело после взрыва.