СК завел уголовное дело после взрыва автомобиля на севере Москвы
Следователи возбудили уголовное дело после повреждения автомобиля на Коровинском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба СК по Москве.
По данным ведомства, в результате происшествия пострадал владелец машины. Сейчас следователи и криминалисты осматривают место инцидента.
Позже в оперативных службах агентству сообщили, что владельцем авто является бывший сотрудник СБУ, переехавший в Россию до начала спецоперации. Он получил ранения. По данным Telegram-канала «112», речь может идти о Василии Прозорове. В качестве одной из версий рассматривается срабатывание неустановленного взрывного устройства, добавил источник ТАСС.
6 декабря 2023 г. в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа был найден мертвым бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. СК возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По данным ведомства, неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия, от полученных ранений он скончался на месте. Издание «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в силовых структурах писала, что Киву могла устранить СБУ.