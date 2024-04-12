СК завел уголовное дело после взрыва автомобиля на севере Москвы

6 декабря 2023 г. в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа был найден мертвым бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. СК возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По данным ведомства, неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия, от полученных ранений он скончался на месте. Издание «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в силовых структурах писала, что Киву могла устранить СБУ.