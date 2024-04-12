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СК завел уголовное дело после взрыва автомобиля на севере Москвы

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело после повреждения автомобиля на Коровинском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба СК по Москве.

По данным ведомства, в результате происшествия пострадал владелец машины. Сейчас следователи и криминалисты осматривают место инцидента.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser Prado произошел взрыв. В результате были повреждены две соседние машины. Пожара после взрыва не последовало, уточнил источник. По его словам, детонация произошла, когда водитель завел автомобиль.

Позже в оперативных службах агентству сообщили, что владельцем авто является бывший сотрудник СБУ, переехавший в Россию до начала спецоперации. Он получил ранения. По данным Telegram-канала «112», речь может идти о Василии Прозорове. В качестве одной из версий рассматривается срабатывание неустановленного взрывного устройства, добавил источник ТАСС.

6 декабря 2023 г. в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа был найден мертвым бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. СК возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По данным ведомства, неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия, от полученных ранений он скончался на месте. Издание «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в силовых структурах писала, что Киву могла устранить СБУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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