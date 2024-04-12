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Экс-сотрудник СБУ Прозоров назвал подрыв своей машины терактом киевского режима

Ведомости

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров назвал подрыв его автомобиля очередной попыткой террористического акта со стороны киевского режима. Видеообращение Прозорова было опубликовано в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

«У меня нет сомнений, это очередная попытка террористического акта, совершенного киевским режимом и его спецслужбами. Но я хочу обратиться  ним: ребята… у вас не получилось, потому что Бог – Он за нас», – сказал экс-сотрудник СБУ.

12 апреля ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что в припаркованном на Коровинском шоссе в Москве автомобиле Toyota Land Cruiser Prado произошел взрыв: детонация случилась, когда водитель завел машину. Были повреждены два соседних авто, пожара после взрыва не последовало. В качестве одной из версий рассматривается срабатывание неустановленного взрывного устройства, добавил источник агентства.

В оперативных службах агентству сообщили, что владельцем авто является бывший сотрудник СБУ, переехавший в Россию до начала спецоперации. Он был ранен. Возбуждено уголовное дело.

1 апреля 2024 г. при взрыве автомобиля в Старобельске погиб заместитель руководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций Луганской Народной Республики (ЛНР) Валерий Чайка. В пресс-службе республиканского Следственного комитета (СК) уточнили, что взрыв произошел «в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства».

6 декабря 2023 г. в результате взрыва автомобиля в центре Луганска погиб бывший депутат народного совета ЛНР Олег Попов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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