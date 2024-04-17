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ФСБ задержала второго фигуранта по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали второго подозреваемого по делу о подрыве автомобиля бывшего сотрудника сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что вторым фигурантом дела стал гражданин России и Молдавии 1994 г. рождения. По версии правоохранителей, именно он доставил компоненты для взрывного устройства из-за рубежа.

В службе уточнили, что сотрудники СБУ замаскировали компоненты бомбы под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. В Варшаве при посредничестве местной жительницы опасный груз был передан посылкой в частную транспортную компанию для доставки в Московский регион.

«Получив груз в Литве, курьер доставил его на автомашине в Москву. По указанию отправительницы посылки он передал ее агенту СБУ, гражданину РФ 1983 года рождения, который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего», – рассказали в ФСБ (цитата по ТАСС).

В Центре указали, что подрыв автомобиля был совершен по указанию главы СБУ Василия Малюка.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании россиянина, который совершил подрыв автомобиля Прозорова.

12 апреля СМИ сообщали, что в припаркованном на Коровинском шоссе в Москве автомобиле Toyota Land Cruiser Prado произошел взрыв: детонация случилась, когда водитель завел машину. Были повреждены два соседних авто, пожара после взрыва не последовало.

За рулем находился Прозоров, он получил ранения. Взрыв был квалифицирован сотрудниками правоохранительных органов как покушение на убийство, писали «РИА Новости». Сам экс-сотрудник СБУ назвал подрыв его автомобиля очередной попыткой террористического акта со стороны Киева. СК возбудил уголовное дело после взрыва.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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