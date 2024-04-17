ФСБ задержала второго фигуранта по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ

«Получив груз в Литве, курьер доставил его на автомашине в Москву. По указанию отправительницы посылки он передал ее агенту СБУ, гражданину РФ 1983 года рождения, который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего», – рассказали в ФСБ (цитата по ТАСС).