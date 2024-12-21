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Посол России отверг обвинения в повреждениях посольства Аргентины в Киеве

Ведомости

Россия отвергает обвинения аргентинской стороны в нарушении норм международного права при ударе по Киеву 20 декабря. Об этом заявил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Полностью исключаем вероятность того, что посольство Аргентинской Республики или иные гражданские сооружения в столице Украины могли быть целью российского удара 20 декабря. Вновь напоминаем, что наши Вооруженные силы бьют высокоточным оружием только по объектам, имеющим военное значение», – подчеркнул дипломат.

Минобороны РФ утверждает, что ущерб зданию, в котором размещается посольство Аргентины, стал результатом непрофессиональной работы украинских подразделений противовоздушной обороны, которые пытались отразить российскую атаку, указал Феоктистов.

20 декабря МИД Аргентины осудил российский удар по Киеву. По данным внешнеполитического ведомства, якобы в результате атаки посольству Аргентины и другим диппредставительствам в столице Украины был причинен материальный ущерб.

21 декабря официальный представитель государственного департамента США Мэтью Миллер в X осудил российскую атаку на Киев. По его словам, в результате удара повреждено здание, в котором расположены несколько диппредставительств, в том числе посольства Албании, Аргентины, Чехии, Черногории, Северной Македонии и Португалии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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