Посол России отверг обвинения в повреждениях посольства Аргентины в Киеве

21 декабря официальный представитель государственного департамента США Мэтью Миллер в X осудил российскую атаку на Киев. По его словам, в результате удара повреждено здание, в котором расположены несколько диппредставительств, в том числе посольства Албании, Аргентины, Чехии, Черногории, Северной Македонии и Португалии.