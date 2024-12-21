ПВО сбила 19 украинских беспилотников за ночь

20 декабря украинские военные нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. В результате атаки погибли шесть человек, среди них один ребенок, сообщал днем врио губернатора региона Александр Хинштейн. Утром 21 декабря в Telegram-канале он уточнил количество пострадавших – их пятеро, детей среди них нет, «но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии», сказал Хинштейн. В результате атаки повреждены в том числе семь объектов социальной инфраструктуры и 15 автомобилей, а также центральная теплотрасса, из-за чего 88 домов осталось без тепла. В регионе идут восстановительные работы.