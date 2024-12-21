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ПВО сбила 19 украинских беспилотников за ночь

Ведомости

Дежурные средства ПВО ночью уничтожили 19 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Девять дронов сбиты над Белгородской областью, пять – над Воронежской, три – над Черным морем и по одному – над Курской областью и Краснодарским краем.

Главы регионов пока не комментировали возможные последствия атак.

20 декабря украинские военные нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. В результате атаки погибли шесть человек, среди них один ребенок, сообщал днем врио губернатора региона Александр Хинштейн. Утром 21 декабря в Telegram-канале он уточнил количество пострадавших – их пятеро, детей среди них нет, «но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии», сказал Хинштейн. В результате атаки повреждены в том числе семь объектов социальной инфраструктуры и 15 автомобилей, а также центральная теплотрасса, из-за чего 88 домов осталось без тепла. В регионе идут восстановительные работы.

В ночь на 20 декабря ПВО сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, на 19 декабря – 84 дрона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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