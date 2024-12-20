Хинштейн сообщил о массированном обстреле Рыльска в Курской области
Украинские военные нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Нахожусь в Москве на заседании госсовета и сразу после его завершения выдвинусь в сторону Рыльска. Сейчас на место мной направлен исполняющий обязанности председателя правительства [региона] Алексей Дедов и его заместители», – уточнил он.
На месте работают все оперативные службы, в том числе специалисты МЧС России. Хинштейн заверил, что правительство региона окажет необходимую помощь пострадавшим и их семьям.
20 декабря в Курской области четыре раза объявляли ракетную опасность. В тот же день Хинштейн заявил, что некоторые населенные пункты в регионе, находящиеся в зоне боевых действий, частично или полностью «снесены с лица земли». Полное число населенных пунктов, которые пострадали от действий украинских военнослужащих, назвать невозможно до освобождения территории, отмечал он.
Боевые действия в регионе ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских сил. В Курской области объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.