20 декабря в Курской области четыре раза объявляли ракетную опасность. В тот же день Хинштейн заявил, что некоторые населенные пункты в регионе, находящиеся в зоне боевых действий, частично или полностью «снесены с лица земли». Полное число населенных пунктов, которые пострадали от действий украинских военнослужащих, назвать невозможно до освобождения территории, отмечал он.