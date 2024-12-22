Крейсер ВМС США по ошибке сбил американский истребитель
Ракетный крейсер USS Gettysburg ВМС США по ошибке сбил в Красном море истребитель F/A-18 вскоре после взлета последнего с палубы авианосца USS Harry S. Truman. Оба пилота живы, сообщает ABC News со ссылкой на американское командование.
Причины инцидента с «дружественным огнем» пока неясны: крейсер мог принять F/A за вражеский самолет или ракету, но корабли в составе одной авианосной группы остаются связанными друг с другом как радаром, так и радиосвязью, указывает ABC. Отмечается, что прежде американские военные отчитывались о сбитых беспилотниках и ракетах йеменских хуситов, атаковавших военные корабли, в связи с чем у экипажа Gettysburg, вероятно, могло быть «всего несколько секунд» на принятие решения.
ВМС США в Красном море усилили удары по хуситам после передислокации USS Truman в регион несколько дней назад, отмечает ABC. Так, в ночь на 22 декабря американские военные самолеты нанесли авиаудары по столице Йемена Сане. Центральное командование описало удары как нацеленные на «ракетный склад» и «командно-диспетчерский пункт», не вдаваясь в подробности. При этом ожидается, что расширение военного присутствия может спровоцировать хуситов на новые атаки по американским кораблям.
Йеменские хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на их действия США объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.