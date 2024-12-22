Крейсер ВМС США по ошибке сбил американский истребитель

Причины инцидента с «дружественным огнем» пока неясны: крейсер мог принять F/A за вражеский самолет или ракету, но корабли в составе одной авианосной группы остаются связанными друг с другом как радаром, так и радиосвязью, указывает ABC. Отмечается, что прежде американские военные отчитывались о сбитых беспилотниках и ракетах йеменских хуситов, атаковавших военные корабли, в связи с чем у экипажа Gettysburg, вероятно, могло быть «всего несколько секунд» на принятие решения.