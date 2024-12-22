FT: команда Трампа хочет объявить о выходе США из ВОЗ в день его инаугурации

По его словам, план покинуть ВОЗ «в первый день» станет «катастрофическим» для мирового здравоохранения, хотя уверенности в том, что Трамп немедленно будет настаивать на этом, нет. При этом некоторые члены его команды хотят в этом вопросе «двигаться быстрее». Как объясняет бывший координатор реагирования на COVID в Белом доме Байдена и декан факультета общественного здравоохранения Университета Брауна Ашиш Джа, переходная команда намерена выйти из ВОЗ «в первый день» из-за «символизма» отмены решения действующего президента Джо Байдена, принятого в день его инаугурации.