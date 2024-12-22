FT: команда Трампа хочет объявить о выходе США из ВОЗ в день его инаугурации
Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа намерена вывести США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «с первого дня» работы новой администрации, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, члены команды Трампа сообщили экспертам о своих планах объявить о выходе США из всемирной организации на инаугурации президента, которая состоится 20 января. Это решение, отмечает FT, лишит ВОЗ крупнейшего источника финансирования и впоследствии скажется на способности организации реагировать на кризисы общественного здравоохранения, такие как пандемия коронавируса.
«Америка оставит огромный вакуум в финансировании и лидерстве мирового здравоохранения. Я не вижу никого, кто мог бы заполнить эту брешь», – приводит издание слова профессора глобального здравоохранения из Джорджтаунского юридического колледжа Лоуренса Гостина.
По его словам, план покинуть ВОЗ «в первый день» станет «катастрофическим» для мирового здравоохранения, хотя уверенности в том, что Трамп немедленно будет настаивать на этом, нет. При этом некоторые члены его команды хотят в этом вопросе «двигаться быстрее». Как объясняет бывший координатор реагирования на COVID в Белом доме Байдена и декан факультета общественного здравоохранения Университета Брауна Ашиш Джа, переходная команда намерена выйти из ВОЗ «в первый день» из-за «символизма» отмены решения действующего президента Джо Байдена, принятого в день его инаугурации.
В 2020 г. Трамп, напоминает газета, инициировал процесс выхода из ВОЗ из-за распространения коронавируса, обвинив агентство в том, что оно находится под контролем Китая. «Но этот процесс так и не был завершен, и его преемник Джо Байден возобновил отношения с агентством в свой первый день пребывания в должности в 2021 г.», – пишет FT.
США являются крупнейшим донором ВОЗ. Штаты в 2022-2023 гг. обеспечили около 16% процентов ее финансирования, указывает FT. Гостин предупредил, что в случае выхода из организации европейские страны вряд ли увеличат свой вклад, а Китай может попытаться усилить свое влияние.