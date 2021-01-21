Байден отменил указы Трампа о выходе США из ВОЗ и соглашения по климату
Президент США Джо Байден в день своей инаугурации, 20 января, подписал несколько указов, отменяющих несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, сообщил Reuters. В числе подписанных документов указ об остановке процесса выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и документ о начале процесса возвращения в Парижское соглашение по климату. Оно подразумевает сокращение углеродных выбросов в окружающую среду.
Байден также подписал документ о ношении масок в федеральных зданиях и для госслужащих, приказ о создании нового офиса Белого дома, который будет координировать меры по борьбе с коронавирусом. Президент отменил декларацию Трампа о финансировании строительства стены на границе с Мексикой и запрет на въезд в США гражданам некоторых мусульманских стран.
Кроме того, президент США подписал отзыв разрешения на строительство части трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США. Против строительства активно протестовали экологи и активисты. Решение о запрете его строительства уже принимал в 2015 г. Барак Обама в связи с резкими протестами экологов. Однако Дональд Трамп уже на четвертый день своего президентства отменил решение предшественника и пообещал завершить строительство Keystone XL.
20 января кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден вступил в должность и стал 46 президентом США.