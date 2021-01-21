Байден отменил указы Трампа о выходе США из ВОЗ и соглашения по климату

Кроме того, президент США подписал отзыв разрешения на строительство части трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США. Против строительства активно протестовали экологи и активисты. Решение о запрете его строительства уже принимал в 2015 г. Барак Обама в связи с резкими протестами экологов. Однако Дональд Трамп уже на четвертый день своего президентства отменил решение предшественника и пообещал завершить строительство Keystone XL.