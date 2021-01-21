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Байден отменил указы Трампа о выходе США из ВОЗ и соглашения по климату

Ведомости

Президент США Джо Байден в день своей инаугурации, 20 января, подписал несколько указов, отменяющих несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, сообщил Reuters. В числе подписанных документов указ об остановке процесса выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и документ о начале процесса возвращения в Парижское соглашение по климату. Оно подразумевает сокращение углеродных выбросов в окружающую среду.

Байден также подписал документ о ношении масок в федеральных зданиях и для госслужащих, приказ о создании нового офиса Белого дома, который будет координировать меры по борьбе с коронавирусом. Президент отменил декларацию Трампа о финансировании строительства стены на границе с Мексикой и запрет на въезд в США гражданам некоторых мусульманских стран. 

Кроме того, президент США подписал отзыв разрешения на строительство части трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США. Против строительства активно протестовали экологи и активисты. Решение о запрете его строительства уже принимал в 2015 г. Барак Обама в связи с резкими протестами экологов. Однако Дональд Трамп уже на четвертый день своего президентства отменил решение предшественника и пообещал завершить строительство Keystone XL.

20 января кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден вступил в должность и стал 46 президентом США. 

Ранее по теме: Байден вступил в должность президента США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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