«Калашников» создал новую модификацию авиаракеты «Вихрь-1»

«Мы освоили выпуск новой модификации ракеты "Вихрь-1" c расширенными боевыми возможностями. Более подробно комментировать не буду, это прерогатива заказчика. Но с нашей стороны могу сказать, что мы поставили ее на производство и уже осуществляем отгрузки», – заявил Лушников.