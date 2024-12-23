«Калашников» создал новую модификацию авиаракеты «Вихрь-1»
У авиационной ракеты «Вихрь-1», которая предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов и среднескоростных воздушных целей, появилась новая модификация с расширенными боевыми возможностями. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников.
«Мы освоили выпуск новой модификации ракеты "Вихрь-1" c расширенными боевыми возможностями. Более подробно комментировать не буду, это прерогатива заказчика. Но с нашей стороны могу сказать, что мы поставили ее на производство и уже осуществляем отгрузки», – заявил Лушников.
Управляемая авиаракета «Вихрь» применяется в зоне спецоперации на Украине. Минобороны РФ регулярно докладывает о поражении техники противника с помощью этого оружия. Ракета способна уничтожать танки, вертолеты, штурмовики и беспилотники.
В сентябре 2023 г. пресс-служба концерна сообщала, что «Калашников» откроет два новых цеха, что позволит увеличить производство управляемых ракет «Вихрь» и высокоточных боеприпасов «Китолов» более чем в два раза.