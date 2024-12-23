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«Калашников» создал новую модификацию авиаракеты «Вихрь-1»

Ведомости

У авиационной ракеты «Вихрь-1», которая предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов и среднескоростных воздушных целей, появилась новая модификация с расширенными боевыми возможностями. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Мы освоили выпуск новой модификации ракеты "Вихрь-1" c расширенными боевыми возможностями. Более подробно комментировать не буду, это прерогатива заказчика. Но с нашей стороны могу сказать, что мы поставили ее на производство и уже осуществляем отгрузки», – заявил Лушников.

Управляемая авиаракета «Вихрь» применяется в зоне спецоперации на Украине. Минобороны РФ регулярно докладывает о поражении техники противника с помощью этого оружия. Ракета способна уничтожать танки, вертолеты, штурмовики и беспилотники.

В сентябре 2023 г. пресс-служба концерна сообщала, что «Калашников» откроет два новых цеха, что позволит увеличить производство управляемых ракет «Вихрь» и высокоточных боеприпасов «Китолов» более чем в два раза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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