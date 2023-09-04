«Калашников» увеличит производство ракет «Вихрь» в два раза

«Китолов-2М» разработан для ударов по бронированным и небронированным целям. Его калибр составляет 122 мм, а дальность стрельбы – 12 км. ЗУР 9М333 предназначена для ЗРК «Стрела-10М3». Ракета может поражать цели на расстоянии до 5 км, при этом скорость цели может достигать 679 м/с, а высота полета от 10 до 3500 м.