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«Калашников» увеличит производство ракет «Вихрь» в два раза

Ведомости

Концерн «Калашников» в ближайшее время откроет два новых цеха, что позволит увеличить производство управляемых ракет «Вихрь» и высокоточных боеприпасов «Китолов» более чем в два раза. Об этом сообщает пресс-служба концерна. 

«В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза», – говорится в сообщении. 

Речь идет о зенитных управляемых ракетах 9М33, управляемых авиационных ракетах «Вихрь-1» и снарядах «Китолов-2М».

Новые участки по выпуску высокоточных изделий предусматривают создание 700 дополнительных рабочих мест до конца года. В частности, будут сформированы участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные административно-бытовые помещения.

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Подчеркивается, что все существующее производство продолжает функционировать бесперебойно и полностью выполняет гособоронзаказ.

Управляемая авиаракета «Вихрь» применяется в зоне спецоперации. Минобороны РФ регулярно отчитывается об уничтожении техники противника с помощью таких снарядов. Ракета предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, а также воздушных целей, включая вертолеты, штурмовики и беспилотники.

«Китолов-2М» разработан для ударов по бронированным и небронированным целям. Его калибр составляет 122 мм, а дальность стрельбы – 12 км. ЗУР 9М333 предназначена для ЗРК «Стрела-10М3». Ракета может поражать цели на расстоянии до 5 км, при этом скорость цели может достигать 679 м/с, а высота полета от 10 до 3500 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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