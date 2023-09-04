«Калашников» увеличит производство ракет «Вихрь» в два раза
Концерн «Калашников» в ближайшее время откроет два новых цеха, что позволит увеличить производство управляемых ракет «Вихрь» и высокоточных боеприпасов «Китолов» более чем в два раза. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
«В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза», – говорится в сообщении.
Речь идет о зенитных управляемых ракетах 9М33, управляемых авиационных ракетах «Вихрь-1» и снарядах «Китолов-2М».
Новые участки по выпуску высокоточных изделий предусматривают создание 700 дополнительных рабочих мест до конца года. В частности, будут сформированы участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные административно-бытовые помещения.
Подчеркивается, что все существующее производство продолжает функционировать бесперебойно и полностью выполняет гособоронзаказ.
Управляемая авиаракета «Вихрь» применяется в зоне спецоперации. Минобороны РФ регулярно отчитывается об уничтожении техники противника с помощью таких снарядов. Ракета предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, а также воздушных целей, включая вертолеты, штурмовики и беспилотники.
«Китолов-2М» разработан для ударов по бронированным и небронированным целям. Его калибр составляет 122 мм, а дальность стрельбы – 12 км. ЗУР 9М333 предназначена для ЗРК «Стрела-10М3». Ракета может поражать цели на расстоянии до 5 км, при этом скорость цели может достигать 679 м/с, а высота полета от 10 до 3500 м.