Умер председатель Партии пенсионеров Владимир Бураков
Председатель Российской партии пенсионеров Владимир Бураков умер в возрасте 70 лет, пишет «РИА Новости» со ссылкой на зампреда партии Владимира Ворожцова.
Бураков умер в результате болезни, уточнил Ворожцов.
Бураков родился 6 ноября 1954 г. в Харькове. Закончил Московский авиационный технологический институт в 1977 г. и Московскую Высшую партийную школу в 1989 г., в 2003 г. получил степень кандидата юридических наук. Был секретарем политсовета политической общественной организации «Отечество» в 2001 г.
С 2001 по 2004 г. работал начальником орготдела Главного территориального управления администрации президента, замначальника Главного территориального управления – начальником управления по взаимодействию с полномочными представителями президента РФ в федеральных округах.
В период с 2006 по 2011 г. был председателем центральной контрольно-ревизионной комиссии партии «Справедливая Россия». В 2011-2017 гг. – заместитель управляющего делами Торгово-промышленной палаты РФ. Возглавил «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» в 2012 г.
Российская партия пенсионеров была создана на основе общественно-политической организации «Партии пенсионеров» в 2001 г. Согласно информации на сайте, программным и идеологическим документом партии стал «Манифест партии Пенсионеров», который основан на идее «перераспределения природной ренты в государстве в пользу граждан».
Партия участвовала во всех выборах в региональные законодательные собрания с 2004 по 2006 г. В результате от партии были избраны 72 депутата в заксобрания и объединены в 12 фракций партии. Позже, в 2007 г., была создана ООО «Российские пенсионеры за справедливость», которая объединила 88 000 пенсионеров в 67 региональных организациях.