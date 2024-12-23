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Умер председатель Партии пенсионеров Владимир Бураков

Ведомости

Председатель Российской партии пенсионеров Владимир Бураков умер в возрасте 70 лет, пишет «РИА Новости» со ссылкой на зампреда партии Владимира Ворожцова.

Бураков умер в результате болезни, уточнил Ворожцов.

Бураков родился 6 ноября 1954 г. в Харькове. Закончил Московский авиационный технологический институт в 1977 г. и Московскую Высшую партийную школу в 1989 г., в 2003 г. получил степень кандидата юридических наук. Был секретарем политсовета политической общественной организации «Отечество» в 2001 г.

С 2001 по 2004 г. работал начальником орготдела Главного территориального управления администрации президента, замначальника Главного территориального управления – начальником управления по взаимодействию с полномочными представителями президента РФ в федеральных округах.

В период с 2006 по 2011 г. был председателем центральной контрольно-ревизионной комиссии партии «Справедливая Россия». В 2011-2017 гг. – заместитель управляющего делами Торгово-промышленной палаты РФ. Возглавил «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» в 2012 г.

Российская партия пенсионеров была создана на основе общественно-политической организации «Партии пенсионеров» в 2001 г. Согласно информации на сайте, программным и идеологическим документом партии стал «Манифест партии Пенсионеров», который основан на идее «перераспределения природной ренты в государстве в пользу граждан».

Партия участвовала во всех выборах в региональные законодательные собрания с 2004 по 2006 г. В результате от партии были избраны 72 депутата в заксобрания и объединены в 12 фракций партии. Позже, в 2007 г., была создана ООО «Российские пенсионеры за справедливость», которая объединила 88 000 пенсионеров в 67 региональных организациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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