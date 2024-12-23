Умер председатель Партии пенсионеров Владимир Бураков

Партия участвовала во всех выборах в региональные законодательные собрания с 2004 по 2006 г. В результате от партии были избраны 72 депутата в заксобрания и объединены в 12 фракций партии. Позже, в 2007 г., была создана ООО «Российские пенсионеры за справедливость», которая объединила 88 000 пенсионеров в 67 региональных организациях.