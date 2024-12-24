El Pais: Украина добивается возвращения до 10 млн беженцев и эмигрантов

Гражданам Украины, проживающим в западной части страны, начали отказывать в убежище в ЕС, сообщал президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Пол Грод. Отказывать украинцам начали некоторые европейские страны, мотивируя это тем, что Западная Украина находится достаточно далеко от зоны боевых действий. Грод также сообщил о жалобах на политику въезда и выезда в Чехии, Венгрии и Норвегии, которая «сильно утомляет» беженцев. Среди таких беженцев – женщины и дети, посещающие своих сыновей, отцов и мужей на Украине.