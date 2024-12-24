Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

El Pais: Украина добивается возвращения до 10 млн беженцев и эмигрантов

Ведомости

Власти Украины хотят добиться возвращения до 10 млн беженцев и эмигрантов для восстановления «демографической ямы». Об это сообщает испанское издание El Pais.

Источники издания констатируют, что пока непонятен механизм возвращения украинцев на родину. Киев изучает всевозможные решения и выступает за то, чтобы государства – члены ЕС прекратили помощь беженцам, а мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам. При это власти Украины признают, что от 1,3 до 3,3 млн человек могут не вернуться.

Уровень рождаемости на Украине упал в 1991 г. до 1,8 ребенка на женщину. Это явление вызвало демографическую яму среди нынешних 35-летних, которая повторяется в более глубокой форме, когда эта группа достигла детородного возраста. В 2023 г. рождаемость на Украине составляла 0,7, а к 2024 г. ожидается 0,6 ребенка на одну женщину.

Гражданам Украины, проживающим в западной части страны, начали отказывать в убежище в ЕС, сообщал президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Пол Грод. Отказывать украинцам начали некоторые европейские страны, мотивируя это тем, что Западная Украина находится достаточно далеко от зоны боевых действий. Грод также сообщил о жалобах на политику въезда и выезда в Чехии, Венгрии и Норвегии, которая «сильно утомляет» беженцев. Среди таких беженцев – женщины и дети, посещающие своих сыновей, отцов и мужей на Украине.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных