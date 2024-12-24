El Pais: Украина добивается возвращения до 10 млн беженцев и эмигрантов
Власти Украины хотят добиться возвращения до 10 млн беженцев и эмигрантов для восстановления «демографической ямы». Об это сообщает испанское издание El Pais.
Источники издания констатируют, что пока непонятен механизм возвращения украинцев на родину. Киев изучает всевозможные решения и выступает за то, чтобы государства – члены ЕС прекратили помощь беженцам, а мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам. При это власти Украины признают, что от 1,3 до 3,3 млн человек могут не вернуться.
Уровень рождаемости на Украине упал в 1991 г. до 1,8 ребенка на женщину. Это явление вызвало демографическую яму среди нынешних 35-летних, которая повторяется в более глубокой форме, когда эта группа достигла детородного возраста. В 2023 г. рождаемость на Украине составляла 0,7, а к 2024 г. ожидается 0,6 ребенка на одну женщину.
Гражданам Украины, проживающим в западной части страны, начали отказывать в убежище в ЕС, сообщал президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Пол Грод. Отказывать украинцам начали некоторые европейские страны, мотивируя это тем, что Западная Украина находится достаточно далеко от зоны боевых действий. Грод также сообщил о жалобах на политику въезда и выезда в Чехии, Венгрии и Норвегии, которая «сильно утомляет» беженцев. Среди таких беженцев – женщины и дети, посещающие своих сыновей, отцов и мужей на Украине.