Politico: жителям западной части Украины стали отказывать в убежище в ЕС

«Ведомости» в феврале этого года со ссылкой на отчет Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) писали, что в 2023 г. 1,14 млн человек без учета украинцев попросили убежища в странах ЕС и его партнерах. В 2022 г. заявления подали более 966 000 иностранцев, в 2021 г. – 623 000, а минимум за семь лет показал 2020 г., когда на фоне пандемии за убежищем обратились 461 000 человек.