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Politico: жителям западной части Украины стали отказывать в убежище в ЕС

Ведомости

Гражданам Украины, проживающим в западной части страны, начали отказывать в убежище в ЕС. Об этом сообщил президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Пол Грод в интервью Politico.

Отказывать украинцам начали некоторые европейские страны, мотивируя это тем, что Западная Украина находится достаточно далеко от зоны боевых действий. Несмотря на это, глава ВКУ ожидает, что особый статус, дающий украинцам право на проживание и трудоустройство в ЕС, будет продлен еще на год в марте 2025 г.

При этом Грод сообщил о жалобах на политику въезда и выезда в Чехии, Венгрии и Норвегии, которая «сильно утомляет» беженцев. Среди таких беженцев – женщины и дети, посещающие своих сыновей, отцов и мужей на Украине.

Статистическое агентство Евростат в начале ноября 2024 г. сообщило, что в Евросоюзе приняли 4,2 млн украинских беженцев с момента начала боевых действий на территории страны в феврале 2022 г. По данным статистики, чаще всего украинских граждан принимали в Германии (26,9%), Польше (23,3%) и Чехии (9,0%). К настоящему моменту в Германии, Польше и Испании число получателей помощи увеличивается по сравнению с августом 2024 г.

«Ведомости» в феврале этого года со ссылкой на отчет Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) писали, что в 2023 г. 1,14 млн человек без учета украинцев попросили убежища в странах ЕС и его партнерах. В 2022 г. заявления подали более 966 000 иностранцев, в 2021 г. – 623 000, а минимум за семь лет показал 2020 г., когда на фоне пандемии за убежищем обратились 461 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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