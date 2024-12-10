Politico: жителям западной части Украины стали отказывать в убежище в ЕС
Гражданам Украины, проживающим в западной части страны, начали отказывать в убежище в ЕС. Об этом сообщил президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Пол Грод в интервью Politico.
Отказывать украинцам начали некоторые европейские страны, мотивируя это тем, что Западная Украина находится достаточно далеко от зоны боевых действий. Несмотря на это, глава ВКУ ожидает, что особый статус, дающий украинцам право на проживание и трудоустройство в ЕС, будет продлен еще на год в марте 2025 г.
При этом Грод сообщил о жалобах на политику въезда и выезда в Чехии, Венгрии и Норвегии, которая «сильно утомляет» беженцев. Среди таких беженцев – женщины и дети, посещающие своих сыновей, отцов и мужей на Украине.
Статистическое агентство Евростат в начале ноября 2024 г. сообщило, что в Евросоюзе приняли 4,2 млн украинских беженцев с момента начала боевых действий на территории страны в феврале 2022 г. По данным статистики, чаще всего украинских граждан принимали в Германии (26,9%), Польше (23,3%) и Чехии (9,0%). К настоящему моменту в Германии, Польше и Испании число получателей помощи увеличивается по сравнению с августом 2024 г.
«Ведомости» в феврале этого года со ссылкой на отчет Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) писали, что в 2023 г. 1,14 млн человек без учета украинцев попросили убежища в странах ЕС и его партнерах. В 2022 г. заявления подали более 966 000 иностранцев, в 2021 г. – 623 000, а минимум за семь лет показал 2020 г., когда на фоне пандемии за убежищем обратились 461 000 человек.