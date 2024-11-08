4,2 млн граждан Украины уехали в Евросоюз после начала спецоперации

По данным статистики, чаще всего украинских граждан принимали в Германии (26,9%), Польше (23,3%) и Чехии (9,0%). К настоящему моменту в Германии, Польше и Испании число получателей помощи увеличивается по сравнению с августом 2024 г. При этом во Франции и Италии помощь беженцам незначительно сокращается. Во Франции – на 570 человек, а в Италии – на 10.