4,2 млн граждан Украины уехали в Евросоюз после начала спецоперации
По состоянию на 30 сентября 2024 г. в Европейском союзе приняли 4,2 млн украинских беженцев. Об этом сообщило статистическое агентство Евростат.
По данным статистики, чаще всего украинских граждан принимали в Германии (26,9%), Польше (23,3%) и Чехии (9,0%). К настоящему моменту в Германии, Польше и Испании число получателей помощи увеличивается по сравнению с августом 2024 г. При этом во Франции и Италии помощь беженцам незначительно сокращается. Во Франции – на 570 человек, а в Италии – на 10.
Если учитывать соотношение населения страны и количество получателей временной защиты, то лидерами окажутся Чехия, Литва и Польша, отмечает Евростат.
Чаще всего помощь оказывалась взрослым женщинам, их количество составляет 45% от общего числа беженцев. Дети составляют 32,3%, а взрослые мужчины - 22,7%. По данным Евростата, всего беженцев из Украины в странах ЕС насчитывается 98,3% от числа всех получателей временной защиты.
В конце октября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что европейские страны намерены остановить социальные выплаты нетрудоустроенным беженцам с Украины.
По его словам, помощь остановят для того, чтобы часть украинцев вернулись обратно, это коснется только нетрудоустроенных беженцев.