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4,2 млн граждан Украины уехали в Евросоюз после начала спецоперации

Ведомости

По состоянию на 30 сентября 2024 г. в Европейском союзе приняли 4,2 млн украинских беженцев. Об этом сообщило статистическое агентство Евростат.

По данным статистики, чаще всего украинских граждан принимали в Германии (26,9%), Польше (23,3%) и Чехии (9,0%). К настоящему моменту в Германии, Польше и Испании число получателей помощи увеличивается по сравнению с августом 2024 г. При этом во Франции и Италии помощь беженцам незначительно сокращается. Во Франции – на 570 человек, а в Италии – на 10.

Если учитывать соотношение населения страны и количество получателей временной защиты, то лидерами окажутся Чехия, Литва и Польша, отмечает Евростат.

Чаще всего помощь оказывалась взрослым женщинам, их количество составляет 45% от общего числа беженцев. Дети составляют 32,3%, а взрослые мужчины - 22,7%. По данным Евростата, всего беженцев из Украины в странах ЕС насчитывается 98,3% от числа всех получателей временной защиты.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что европейские страны намерены остановить социальные выплаты нетрудоустроенным беженцам с Украины.

По его словам, помощь остановят для того, чтобы часть украинцев вернулись обратно, это коснется только нетрудоустроенных беженцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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