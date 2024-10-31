Зеленский: европейские страны остановят социальные выплаты беженцам с Украины
Европейские страны намерены остановить социальные выплаты нетрудоустроенным беженцам с Украины. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции в Закарпатье.
По его словам, помощь остановят для того, чтобы часть украинцев вернулись обратно, это коснется только нетрудоустроенных беженцев.
Президент отметил, что в Германии проживает 1,1 млн украинцев. Из них минимум 300 000 не работают и «даже не пытаются».
Весной власти Германии разрешили остаться в стране беженцам с Украины с просроченными паспортами. Распоряжение министерства иностранных дел Украины о приостановке консульского обслуживания своих граждан призывного возраста за рубежом не повлияет на их статус беженцев в Германии.