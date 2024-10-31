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Зеленский: европейские страны остановят социальные выплаты беженцам с Украины

Ведомости

Европейские страны намерены остановить социальные выплаты нетрудоустроенным беженцам с Украины. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции в Закарпатье.

По его словам, помощь остановят для того, чтобы часть украинцев вернулись обратно, это коснется только нетрудоустроенных беженцев.

Президент отметил, что в Германии проживает 1,1 млн украинцев. Из них минимум 300 000 не работают и «даже не пытаются».

Весной власти Германии разрешили остаться в стране беженцам с Украины с просроченными паспортами. Распоряжение министерства иностранных дел Украины о приостановке консульского обслуживания своих граждан призывного возраста за рубежом не повлияет на их статус беженцев в Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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