Зеленский: европейские страны остановят социальные выплаты беженцам с Украины

Весной власти Германии разрешили остаться в стране беженцам с Украины с просроченными паспортами. Распоряжение министерства иностранных дел Украины о приостановке консульского обслуживания своих граждан призывного возраста за рубежом не повлияет на их статус беженцев в Германии.