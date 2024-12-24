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Дания увеличила расходы на оборону Гренландии после заявлений Трампа

Ведомости

Дания объявила об увеличении расходов на оборону Гренландии, сообщает BBС со ссылкой на министра обороны страны Троэльса Лунда Поульсена.

Он отметил, что оборонный пакет составляет «двухзначную миллиардную сумму» в кронах или, как минимум, в $1,5 млрд. Эти средства позволят приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек.

Поульсен также подчеркнул, что выделенные средства помогут модернизировать один из гражданских аэропортов Гренландии для обслуживания сверхзвуковых истребителей F-35.

Как отмечает BBC, такое решение было принято после заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что для обеспечения национальной безопасности США необходимо владение Гренландией и контроль над ней. 

В августе 2019 г. Трамп, занимавший тогда пост американского президента, выразил заинтересованность в покупке Гренландии, поскольку «стратегически» это была бы интересная сделка для Вашингтона. Добыча на острове редкоземельных металлов позволила бы США потеснить на этом рынке мирового лидера – Китай, отмечала Financial Times. Власти острова и Дании тогда сразу же заявили, что он не продается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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